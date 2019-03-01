Ekonomik tatile cazip alternatif: Cruise seyahati

Yurtdışında geçireceğiniz bir haftalık uçak dahil cruise turlarında; diğer tatil seçeneklerine göre bütçeye dost fiyatlar bulmak mümkün. Marsilya, Ibiza ve Karayipler turlarında kişi başı fiyatlar yaklaşık 5 bin ile 6 bin lira arasında değişiyor. 3 gecelik vizesiz Yunan Adaları turları ise 2 bin liradan başlayan kabin seçenekleriyle gezginleri bekliyor.

Cruise seyahati sanıldığının aksine pek çok tatil seçeneği arasında fırsatlarıyla öne çıkmaya başladı. 7 gecelik kişi başı yurtdışı cruise turu yaklaşık 5 bin liradan başlayan fiyat seçenekleriyle yurt içindeki bir tatile göre çok daha ekonomik kalıyor. Gücünü ve tecrübesini turizm ve denizcilik sektöründeki 50 yıllık köklerinden alan Karavan Cruises; dünya denizlerindeki ve nehirlerindeki gemi turlarını tek adreste Türk gezginlerine sunuyor.

Gemi seyahatlerini araştırmanın, kıyaslamanın ve rezervasyon yapmanın en kolay yolunu sunan şirket Yunan Adaları, Akdeniz, Uzak Denizler, Kuzey Avrupa deniz turları ve nehir turları destinasyonları öne çıkıyor. Cruise turları tam pansiyon konaklama ve yiyecek içecek hizmetinin yanı sıra gece şovlarından spa'ya, animasyonundan kara turlarına, hobi kurslarından free shop'a, casino'dan tematik havuzlarına kadar zengin ve seçkin hizmetleriyle büyük otellere en cazip alternatif.

3, 4 ve 7 gecelik alternatiflerle sunulan vizesiz ve her şey dahil Yunan Adaları cruise turları 2 bin liradan başlıyor. Mikonos ve Santorini'de 1 gece konaklamalı turların rotasında Atina, Mikonos, Rodos, Santorini, Girit, Milos ve Patmos var.

En ilgi çeken turlardan biri de Akdeniz cruise turları. Seçeceğiniz gemiye göre rotası değişen turlarda, gezilecek kentler arasında Marsilya, Palma del Mallorco, Ibiza, Napoli, Savona, Napoli, Roma, Cagliari, Oblia, Floransa, Cebelitarık, Provence yer alıyor.

Kuzey Avrupa cruise turlarında ise rotada Hamburg, Kiel, Kopenhang, Flaam, Haugesund, Goteburg, Bergen, Stavanger, Stocholm, Helsinki, Amsterdam, St. Petersburg, Tallinn, Berlin, Oslo, Edinburg, Londra, Belfast, Glasgow, Dublin, Southampton gibi kent ve limanlar yer alıyor.

Seçmek istediğiniz rota ‘Uzak Denizler’ ise; yine çeşitli fiyat alternatifleriyle gemi turlarını bulmak mümkün. Miami, Florida, Haiti, Nassau, Porto Rico'yu kapsayan uçaklı paket Karayipler turları ya da Hong Kong, Okinawa, Kyoto, Kobe, Kochi’yi rotasına alan Japonya kıyıları gibi seçenekler var.

Bavul açıp kapamadan her gün yeni bir limana uyanılan cruise seyahatleri arasında uçaklı paket nehir turları için de alternatifler var. Karavan Cruises'da cruise seyahatinin dillere destan rotalarından biri olan Volga, Ren, Tuna, Dinyeper nehir turlarıyla ilgili güncel bilgileri de bulmak mümkün.