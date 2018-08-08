Ekstrem spor severlerin akınına uğrayan tatil beldeleri

Spor, yalnızca sağlık için yapılmıyor; tıpkı, tatilin yalnızca sakin ve huzurlu vakit geçirmek için yapılmadığı gibi… Tatil planlarınızın içinde mutlaka adrenalin yer alıyorsa ekstrem sporlar da tam size göre demektir. İşte yamaç paraşütünden tüplü dalışa kadar, ister gökyüzünde ister suyun altında ya da üstünde deneyimleyebileceğiniz heyecan verici sporlar için gidebileceğiniz yerler...

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Yamaç Paraşütü – Fethiye

Metrelerce yükseklikte salındığınızı ve ayaklarınızın altında Ölüdeniz'in masmavi suları olduğunu hayal edin. İzlemeye doyamayacağınız kadar güzel bir manzaranın içinde süzüldüğünüzü de…

Gözünüzde canlanan kalbinizin de çarpmasına sebep oluyorsa, Türkiye'de yapılan ekstrem sporlar arasından yamaç paraşütü sizin için ideal olacaktır. Bu adrenalini yaşarken, bahsettiğimiz kusursuz güzelliğe de şahit olmak istiyorsanız Fethiye‘ye gitmek için hiç beklemeyin.

Rafting – Antalya

Antalya yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı haline gelen oldukça güzel bir şehir. Ancak, şehrin güzelliklerinin yanı sıra Köprülü Kanyon, maceraseverler için ayrı bir anlam taşıyor. Bembeyaz köpükler, güçlü bir akıntı ve buz gibi akan sudan bahsetsek aklınıza ilk olarak rafting gelir.

Kalabalık ve eğlenceli bir arkadaş grubuyla daha da keyifli hale gelecek bu heyecan verici faaliyet için yola çıkarken çadırlarınızı da alabilirsiniz. Zira, faaliyet alanının yakınlarında doğanın kucağında kamp yapma imkanınız da var.

Binicilik – Kapadokya

Kapadokya, özellikle Western havasını da biraz solumaya can atanlar için harika bir seçenek sunuyor; Göreme'nin güzellikleri içinde at sırtında gezebilirsiniz. Profesyonel bir binici olmanız da gerekmiyor.



Ata biniyor olabilmeniz yeterli. Sakin bir şekilde etrafı at sırtında gezmek hem doğal güzelliklerle daha fazla bütünleşmenizi hem de unutulmayacak bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.

Rüzgar Sörfü – Alaçatı

Ne denizden ne de rüzgardan ayrı kalamayan maceracılar için rüzgar sörfü, diğer adıyla “Windsurf” ikisini de sunuyor. Rüzgarın gücünden faydalanarak yelkene yön verdiğiniz sürece denizin üzerinde hızla yol alacaksınız.

Dev dalgalar arasında süzülen sörfçülere imrenenler için harika bir spor olan rüzgar sörfünü deneyimleyebileceğiniz en ideal lokasyon ise Alaçatı. Her yıl rüzgar sörfü tutkunlarının durağı olan Alaçatı'da bu sporu öğrenebileceğiniz okullar da var.

Parasailing – Bodrum

Özgür ruhların çok sevdiği ve en ekstrem sporlar arasında yer alan parasailing, bir teknenin rehberliğinde size farklı bir uçuş deneyimi sunacak.

Paraşüt sayesinde kıyıdan havaya yükselmekle başlayacak olan macera tekne sürücüsünün kumanda etmesiyle denizin üstünde devam edecek. Masmavi sularının üzerinde nefesinizi kesecek bir macera ilginizi çekiyorsa Bodrum‘a gitmek için plan yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Tüplü Dalış – Kaş

Güzel bir tatil geçirmek isteyen herkesin bildiği bir yer olan Kaş'ta, suyun altındaki güzellikleri görmek için de imkana sahip olacaksınız. Birbirinden güzel mercanların ve farklı türlerdeki deniz canlılarının yuvası olan bu mavi derinliklerde tüplü dalış yaparak maceraya atılabilirsiniz.

Her geçen yıl daha da popüler hale gelen tüplü dalış sayesinde sıra dışı güzelliklere ve bambaşka bir yaşama tanık olacaksınız.

Kanyon Geçişi – Marmaris

Doğanın içinde adrenalinin zirvesini yaşayabileceğiniz bu deneyim için Marmaris en fazla bilinen lokasyon oluyor. Yürümeyi, tırmanmayı ve kendi kendinize meydan okumayı seviyorsanız, kanyon geçişi yapmak sizi her anlamda doyuma ulaştıracak bir macera olacak.

Ayrıca uzun ve zorlu yürüyüşlerin ardından buz gibi kaynak sularında yüzerek serinleme keyfi de sizi bekliyor.