Elite World Hotels’ten Sapanca’ya 650 milyon TL otel yatırımı

Türkiye’nin yerel otel zinciri olan Elite World Hotels, Sapanca’da gerçekleştirdiği 650 milyon TL’lik yatırım ile Türkiye’nin en büyük wellness ve spa alanına sahip oteli Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un kapılarını açtı.

İstanbul başta olmak üzere; Marmaris ve Van'da yer alan toplam 8 oteliyle hizmet veren, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yerel otel zinciri Elite World Hotels, Sapanca'da bir ilki gerçekleştirerek bölgenin en donanımlı ve en yüksek kapasiteli otel yatırımını tamamladı.

44 dönüm arazi içinde 650 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen 500 oda kapasiteli Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, Sapanca'da “ilk”lerin öncüsü oldu. Bölgenin ilk ve tek biyolojik göleti, Türkiye'nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, 8 bin 500 metrekare ile Türkiye'nin en büyük wellness ve spa alanı, çocuklara özel spa alanı, 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonları ile birçok ayrıcalık bir arada sunuluyor. Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'ta başta Sapanca olmak üzere; Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde yaşayan çalışanlar ile birlikte 428 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, ağırlıklı turizm ve otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalıştıklarını belirtti. Bölgeye sağladıkları istihdam desteğini artırmaya devam edeceklerini aktaran Elik, Sapanca yatırımlarının bölge halkının da ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

“SAPANCA’DA KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ”

Sapanca'ya yatırım kararı ve ön çalışmalar ile inşaat faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucunda toplam 3.5 senede Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'u hizmete açtıklarını söyleyen Elik, kongre turizmiyle kısa sürede Sapanca'da katma değerli ziyaretçi profili yaratacaklarını belirterek şunları söyledi: “Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'da yüksek kapasiteli toplantı ve kongre salonları yaptık. Toplamda 2 bin 200 metrekare sütunsuz 1 kongre ve 18 farklı büyüklükte 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonlarımız bulunuyor. Farklı illerde gerçekleşen kongreleri ve büyük etkinlikleri Sapanca'ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Otelimizde her misafirimizin isteği için özenle düşünülmüş farklı tasarım ve konseptlere sahip yeme-içme alanlarımız bulunuyor. Aktivite alanlarımız ise; Game Arena, bowling, Kids Club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve Aquapark'tan oluşuyor.”

8 BİN 500 METREKARE İLE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPA ALANI

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'ta yer alan 8 bin 500 metrekare spa alanları ile Türkiye'nin en büyük spa'sına sahip olduklarını dile getiren Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, kadın, erkek, karışık ve çocuk bölümleri olmak üzere 4 ayrı spa alanları bulunduğuna dikkat çekti. Spa konseptlerini Türkiye'de bilinenin dışında bir spa deneyimi yaşatma amacıyla oluşturduklarının altını çizen Bezaroğlu, “Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'ta sunduğumuz wellness hizmetlerini, misafirlerimiz için evlerine döndükten sonra da devam edebilecekleri bir yaşam felsefesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamak için Türkiye'de ilk defa otelimizde deneyimleyebilecekleri çok özel uygulamalar yarattık. Özel olarak tasarlanmış kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, saman terapi odaları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri ile açık hava sauna ve açık hava buhar odaları sunuyoruz. Masaj ve cilt bakımının ötesinde; wellness ve spa programları sunan bölgemizdeki ilk ve tek otel olmakla beraber programlarımızda bütünsel bir yaklaşımla oluşturduğumuz Watsu, ses şifası ve meditasyonlar yer alıyor. Spa'mızın bünyesinde yine Türkiye'de bir ilk olan 5-15 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren ‘Kid's Own Spa' bulunuyor. İçeriğindeki programlar sayesinde çocuklar ebeveynleriyle keyifli vakit geçirebiliyor. Bunların yanı sıra bünyemizde yer alan ‘Medi-spa' ile sağlık ve beslenmeye entegre edilmiş vücut şekillendirme ve yaşlanma karşıtı tedavilerden yararlanılabilir” diye konuştu.

Mimarisi doğal malzemelere dayanan ve inşası sırasında hiçbir ağaç kesilmeden doğaya duyarlı bir konseptte yapımı tamamlanan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'un peyzaj çalışmaları sırasında 600'ün üzerinde ağaç ekimi gerçekleştirildi. Doğayı koruma ve çevreci bir yapı oluşturma amacıyla inşaat sürecinde çevreci uzman ekiplerle çalışmaları tamamlanan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, LEEDS sertifikasına sahip bir işletme olma özelliği de taşıyor.