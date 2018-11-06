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En dayanıklı iplik Jüt’ün üretim süreci
En dayanıklı iplik Jüt’ün üretim süreci
Bangladeş'te Narayanganj bölgesinde doğal ipliklerden elde edilmiş bir malzeme olan jüt, çok yaygın olarak kullanılıyor. Birçok üründe yer almaya başlayan jüt kullanımı yaygınlaştıkça ve ihtiyaç arttıkça ucuz işçiliğin ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Malezya’da üretim arttı.
Seyahat 6 Kasım 2018 - 16:24

İşçiliğinin zorluğu ile bilinen jüt, corchorus capsularis ve corchorus olitourus bitkilerinden elde ediliyor.

j2Bir yıl içerisinde 2 ile 4 metre kadar boyu uzayan toplanabilmesi uğraşlı olan jüt bitkiler çiçek açtığında hızlı bir şekilde toplanması ve balyalar haline getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çiçeğin sonrasında toplanan tohumlu balyalar haline getirilen bitkilerin kumaşları oldukça sert oluyor.

j3Toplama işleminin ardından balyalar halinde su havuzlarına atılıp yumuşaması ve çiçeklerin liflerinden ayrılması sağlamak üzere gübreler ve çeşitli bitki yaprakları ile üzeri kapatılıyor, uzun süre bekleyişin ardından fabrika işlemesi bölümü başlıyor.

j5Fabrika aşamasına gelene kadar su havuzlarında bekletilen ve lifleri ayrıldıktan sonra güneşte tamamen kurutulan ürün fabrikada öncelikli olarak taraklardan geçirilir ve lifler diğer yaprak ve kabuklardan temizlenir.

j6Son olarak bobin halinde iplikler olarak sarılır ince olan ürünlerden kanaviçe elde edilir. Kalın olan ve daha sert olan ipliklerden halat yapımı gerçekleştirilir. Çuval ve çadır gibi ürünlerin dikilmesinde de jüt ipliklerinin kullanışsız olanları tercih edilir.

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