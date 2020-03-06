En güzel kiraz çiçeklerini görebileceğiniz 10 şehir

Hayata yeni başlangıç olarak görülen Kiraz çiçeği mevsimi, baharın habercisi olan renkli çiçeklerle yalnızca doğayı değil içimizde de son zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz huzur ve mutluluğu açıyor. Özellikle pembe renginin en güzel tonlarına bürünen kiraz çiçeği herkesin favorilerinden… Japonya, kiraz çiçeğinin gelişini Hanami adı verilen festivaller ile kutlarken Vancouver, Londra, Paris gibi şehirlerde de mükemmel manzaralar sizi bekliyor. İşte kiraz çiçeklerini görebileceğiniz 10 şehir...

Tokyo

Japonya'nın tüm şehirlerindeki parklarda görülen bahar çiçekleri, özellikle Ueno Park & Shinjuku Gyoen Bahçeleri’nde görülmeye değer. Bu parkta yer alan ağaçların bazıları 300 yıllık ve yaklaşık 60 çeşit kiraz ağacının farklı tonlarda açan dalları, ağacın anavatanında bambaşka bir güzelliğe sahip. Nisan – Mayıs ayları arasında gerçekleşen doğa harikası, tecrübe edilmesi gereken bir deneyim olarak adlandırılıyor.

Vancouver

Şaşırtıcı gelse de Vancouver'da 40.000 adet kiraz ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan yaklaşık 500 tanesi ise Japon valiler tarafından şehre armağan edilmiş. Haftalar süren festivalle kutlanan bu özel çiçeklerin açma zamanı şehirde en büyüleyici olarak Queen Elizabeth Park ve Stanley Park'larında deneyimleniyor.

Londra

Şehir içindeki geniş ve yemyeşil parklarıyla ünlü Londra'da tabii ki kiraz çiçekleri ile bezenen şehirler arasında. Özellikle Kraliyet Ailesi'ne hediye edilen ağaçların etkisiyle Regent's Park ve Greenwich Park başta olmak üzere şehrin çoğu yerinde çiçekleri gözlemlemek mümkün. Şehrin en önemli katedrallerinden biri olan St Paul's çevresinde ise harika manzaralara tanık olabilirsiniz.

Paris

Paris'te Seine Nehri kıyısında yürüyüş yapmaktan keyifli ve romantik olan başka ne olabilir? Tabii ki kiraz çiçeği zamanı yürüyüş yapıyor olmak. Dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri olan Paris'i Mart sonu ve Nisan başında pespembe görebilirsiniz. Özellikle Petite Palais'ın bahçesine ve Notre Dame kilisesinin güneyine yönelirseniz büyüleyici şehir manzarasına hayran kalacaksınız.

Stockholm

1998 yılında şehrin önemli yapılarından olan Kungsträdgården'a dikilen 63 kiraz ağacı sayesinde bahar ayları bu İskandinav şehrinde ayrı bir heyecan ile bekleniyor. İsveçliler 16 Nisan'ı ise bu muhteşem manzaranın tadını çıkarmak için bir festival olarak kutluyor.

Bonn

Şehrin eski merkezi olan Altstadt, bahar aylarında adeta kiraz çiçeklerinden yapılmış bir tünele dönüşüyor. Dar sokaklardan dolayı sanki bir çiçek tüneline adım atmışsınız hissi aldığınız Bonn, muhteşem fotoğraflar çekmek için de ideal.

Kyoto

UNESCO'nun koruma altına aldığı Budist tapınağı Kiyomizu-dera, en çok ziyaret edilen alanlardan biri. Akşamları büyük bir kiraz ağacının ışıklandırıldığı Maruyama Parkı ise büyük ilgi çekiyor.

Washington D.C.

1912 yılında Tokyo Valisi'nin hediye ettiği 3000 kiraz ağacı her sene Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali ile kutlanıyor. Özellikle Potomac Nehri kıyısında açan ağaç dallarını görmeye her yıl 1,5 milyon kişi görmeye geliyor. Hava koşullarına bağlı olarak tarihler biraz değişse de Nisan başı çiçek açan dallar yaklaşık iki hafta boyunca izlenebilir.

New York

Cherry Esplanade ve Japanese Hill-and-Pond bahçelerinde kiraz ağaçları arasında uzun ve sessiz yürüyüşler yapılıyor. Brooklyn Botanik Bahçesi'nde ise 29-30 Nisan tarihinde kutlamalar yapılıyor.

Hamburg

Alstar Nehri boyunca ekili olan ağaçlar Mayıs ortasından itibaren çiçek açmaya başlıyor. Her yıl Kirschblüstenfest isimli bir festival ile bu şahane manzara kutlanıyor.

Kaynak: OGGUSTO