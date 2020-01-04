Endülüs kalyonuyla tarihe yolculuk

XVII. yüzyıl kalyonlarının bir kopyası olan Endülüs Kalyonu El Galeon Andalucia gemisi, Avrupa turunu tamamlayarak İspanya’nın Malaga şehrine geldi.

Daha önce İstanbul'a da gelen tarihi geminin bir replikası olan bu gemi, “Endülüs Kalyonu”, Atlas Okyanusu'ndan İspanya ile Amerika arasında, Pasifik Okyanusu'ndan ise Amerika'nın batı kıyıları ile Filipinler arasında yapılan ticari taşımacılıkta kullanılan yük gemilerinin bir kopyası.

Endülüs yerel hükümeti tarafından, turistik ve kültürel tanıtım amacıyla inşa ettirilmiş.

Bu gemi aynı zamanda, eski yelkenli gemicilik konusunda yapılan araştırmalarda da kullanmak amacıyla yaptırılmış.

Bunun için ise Endülüs yerel hükümeti pek çok üniversiteyle anlaşma imzalamış.

“Endülüs Kalyonu” gemisi kısa bir süre önce düzenlenen uluslararası fuarda bulunmak üzere Şangay'a gitmiş.

Geminin uzunluğu 51 metre ve yedi yelkeni tutmak üzere dört direği bulunuyor.

Geminin gövdesi su geçirmemesi için cam elyafla kaplanmış.

Güvenlik açısından ise, ileri düzeyde bir telekomünikasyon teknolojisine sahip.