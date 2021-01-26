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Erciş’te buz sarkıtları görsel şölen sundu

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi 25 derecenin altına düşmesiyle kayalardan akan sular dondu, uzun buz sarkıtları oluştu.

Güncellenme: 12:04, 26/01/2021
Haberler Seyahat
Erciş’te buz sarkıtları görsel şölen sundu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Van’ın Erciş ilçesinde gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu.

(FOTO: DHA)

Koçköprü Mahallesi’nde kayalıklardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Çevre sakinleri, kartpostallık görüntülerin oluştuğu buz sarkıtlarının önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

(FOTO: DHA)

Buz sarkıtları önünde fotoğraf çektiren Abdurrahim Yılmaz, “Eksi 25 derecenin altına düşen aşırı soğuklar bu alanda bulunan kayalardan akan suların donmasına neden olmuş. Ben de uzun sarkıtların oluştuğu bu alanda fotoğraf çekip, bu güzelliği ölümsüzleştiriyorum. İlk gördüğümde kendimi Pamukkale travertenlerinin olduğu bir yerde zannettim” dedi. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:12:00,