Erken rezervasyon nedir?

Erken rezervasyon, seçtiğiniz tatili planlayıp ve uygun fiyata, önceden satın almaya denir. Her sene Kasım ayında başlar, Haziran ayına kadar da devam eder. İndirim oranları değişse de, asıl önemli olan seçeneklerin giderek azalmasıdır.

Hesaplı ve keyifli bir tatil yapmak için, doğru oteli ve doğru konaklama tipini seçmelisiniz. Sonrasında ‘Erken Rezervasyon Otelleri’ üzerinden aramanızı yaparak, seçeneklerinizi görebilirsiniz.

Kasım ayında baktığınızda, gitmek istediğiniz bütün otellerde uygunluk bulmanız çok olası, zamanla otellerin indirimli fiyattan sundukları oda kontenjanları dolmaya başlar. Kasım ayında %50 indirimle bulduğunuz bir oda, Şubat ayında %35 indirimle satılmaya başlanmış olabilir ya da daha da kötüsü bütün odalar dolduğu için istediğiniz otele gidemeyebilirsiniz.

Yani zaman geçtikçe hem indirimler, hem deniz manzaralı güzel odalar, hem de iyi oteller azalır. Erken rezervasyon başladığında binlerce otel içinden, on binlerce oda tipi seçebilirken, zaman geçtikçe artık belli oteller arasından seçim yapabilir hale gelirsiniz.

Üstelik erken rezervasyon döneminde, satın alacağınız tatil sigortalı olacağı için gitmekten vazgeçerseniz paranızı geri alabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti