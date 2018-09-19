Erzincan gezilecek yerler: M.Ö. 2000’li yıllara dayanan tarihi ve doğal güzellikleriyle Erzincan

Anadolu'nun en eski ve doğal kalelerinden biri olan Kemah Kalesi, Abrenk Kilisesi ve Mamahatun Kervansarayı gibi birçok tarihi zenginlikleri olan Erzincan turizm açısından da çok değerli bir kenttir. Erzincan'da gezilecek yerler hakkında öğrenmek istedikleriniz varsa hazırladığımız haberimizden faydalanabilirsiniz...

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Doğu Anadolu’nun Kuzey Batısında bulunan Erzincan, doğal güzellikleri, tarih kokan bereketli topraklarıyla Anadolu’da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilimizdir. Erzincan Hayaşlılar, Hurriler, Hititler, Asurlar, Urartular, İstikler, Medler, Persler ve Ermeniler olmuştur. İşte Erzincan’da gezilecek yerler ve kısa kısa bilgiler…

ERZİNCAN GEZİLECEK YERLER

KEMAH KALESİ

Anadolu’nun en eski ve tabii kalelerinden biri olan Kemah Kalesinin kuruluşu, Hitit-Urartu dönemine kadar uzanmaktadır. Sarp kayalar üzerinde kurulu olan Kalenin, iç içe iki yapısı olup, çevresi surlarla çevrilidir. Evliya Çelebi, “Seyahatname” adlı eserinde kale hakkında ‘Erzurum bölgesinde eşi ve benzeri yok' diyor. Kara savaşlarında önemli bir savunma alanı olmuştur. Doğal oluşumu ve konumu itibariyle yeryüzünde bir eşi bulunmamaktadır.

KARANLIK KANYON

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan kanyon Türkiye'nin en büyük kanyonlarından birisi aynı zamanda dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilmektedir. Kanyonda Base Jump, Kano ve Rafting etkinlikleri düzenlenmektedir.

ALTINTEPE

Altıntepe, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi sınırlarında Urartu, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış eski bir yerleşim yeridir. Urartu döneminde kurulan yerleşim yerinde halen arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Özellikle Urartu döneminin kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştır. Çıkarılan kalıntılar arasında iç kale, kale duvarları, saray kompleksi ve mezarlar vardır.

OTLUKBELİ GÖLÜ

Otlukbeli ilçesine 6 km. uzaklıkta tarihi Otlukbeli savaşının yapıldığı alanda bulunmaktadır. Göl, travertenli olup bu gölün jeolojik oluşumu günümüzde de devam etmektedir.

MAMA HATUN KERVANSARAYI

Mama Hatun, Saltukoğulları Hükümdarı II. İzzettin Saltuk’un kızı ve 1191 yılında Saltukoğulları Beyliği’nin hükümdarıdır. Eyyubiler’in Ahlat’ı kuşattıklattıkları sırada çevre beyliklerine ait ordularla, Ahlat’a yardıma giden Saltuklu kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı. Kadın hükümdar Mama Hatun, Tercan’da Orta Çağ Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluşan büyük bir külliye inşa etmiştir…

Yapım kitabesi bulunmayan kervansarayın 12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Tercan'da bulunan Mama Hatun Kervansarayı Erzincana 92 km uzaklıktadır.