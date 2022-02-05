Erzincan’da kartpostallık kış fotoğrafları

Aralıklı kar yağışının devam ettiği, dondurucu soğuğun da etkili olduğu Erzincan'da kartpostallık kış fotoğrafları objektiflere yansıdı.

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Erzincan’da düzenlenen kış temalı foto maratonunda kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Şehrin doğal, tarihi ve kültürel mekânlarını çeken fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalayabilmek için kıyasıya çaba harcadı.

Kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzelliklerinin bir arada yaşanması, besicilerin çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemeleri, tarihi ve turistik mekânların havadan görselleri, Terzi Baba Türbesi, buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Girlevik Şelalesi, Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, Doğu Ekspresi, kanyonlar, dağ keçileri fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz kareler sundu.

Fotoğraf çekmek için Burdur’dan Erzincan’a giden İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Doğu Ekspresi’ni ve yaban hayatını çekmek için buradayız. Muhteşem bir doğa. Erzincan’ın ilçeleri Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan karla bir başka güzel. Bolca fotoğraf çektik” dedi.

Fotoğraf çekerken köy sakinleriyle de hoşça muhabbet etme imkânı bulduklarını söyleyen İsmet Arçin, yaban hayatına da dikkat çekti.

Kaçak avcılar yüzünden dağ keçilerinin popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu köy sakinlerinin kendilerine ilettiğini belirten Arçin, “Kaçak avcılığın önüne geçilmelidir. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar bu konuyu çok dinlendirdi” diye konuştu. (İHA)

