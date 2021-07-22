Erzurum’un ‘saklı cennet’i görenleri büyülüyor

Bu yıl kısıtlamaların olmadığı Kurban Bayramı'nda Yedigöller, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor.

Erzurum şehir merkezine 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Ayrıca ‘saklı cennet’ Yedigöller, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.

Uzundere sakinlerinden Musa Özkal, “Yedigöller, 7 yıl önce turistik alan olarak ilan edildi. Buranın güzelliğini bilenler hem piknik hem de tatil için tercih ediyor. Genellikle burası yoğun oluyor” diye konuştu. (İHA)