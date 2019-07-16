Eski Cami: Edirne’de Osmanlılardan günümüze ulaşan en eski anıtsal yapı

Edirne'de Osmanlılar'dan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapı olan Eski Cami, 15. yüzyılda yapılmış cüsseli camilerin en önemlisi olarak kabul ediliyor.

Edirne’de zamanımıza ulaşmış ilk orjinal abidevi yapı olarak da bilinen cami, aynı zamanda devletin büyümesinin de simgesiydi.

Eski Cami’nin yapımına 1403’te Sultan I. Süleyman tarafından başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414’te bitirilmiş.

Mimarı Konyalı Hacı Alaaddin, kalfası Ömer İbn İbrahim olan bu önemli eser, erken dönem camileri başlığı altında çok birimli veya çok kubbeli camiler grubuna girer.

Merkezi kubbeyi taşıyan dört paye ile dört duvar üzerine dokuz kubbeli inşa edilen Eski Cami, bir yanının dış ölçüsü 13 m. olan kare planlı.

13 m. çapında ve tümüyle yarım kubbe biçiminde olan kubbeler, yan neflerle pandantiflere, ortada çeşitli geçiş öğelerine oturuyor.

Orta kubbenin Trompları mukarnas dolgusu.

Taç Kapı, son cemaat yeri girişi ve minberi ak mermerden olan caminin kuzey ve batı yüzleri daha süslü.

İç mekanda ise yalnızca dört paye oluşu yapıya ferah bir görünüm verirken, caminin içi ve avlusunda yer alan devasa yazılar, bu önemli esere görkemli bir hava katan unsurlar arasında.