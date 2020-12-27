Eskişehir’in gülen yüzü

ESKİŞEHİR, gezilecek kentler konusunda Anadolu'nun en zengin kentlerinin başında geliyor. Tarihi Odunpazarı Evleri, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Odunpazarı Modern Müze, Canlı Tarih Sahnesi, Şelale Park, Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Lületaşı Müzesi, Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde yer alan Ahşap Eserler Müzesi ve Porsuk Çayı, bunlardan sadece birkaçı…

TARİH KOKUYOR

Özellikle Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan müzeler, galeriler, parklar ve tarihi dokular yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Tarih-kültür dendiğinde kuşkusuz herkesin aklına ilk önce Tarihi Odunpazarı Evleri geliyor. Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olan Odunpazarı'nda yer alan bu evler, kimisine ekmek teknesi kimisine ise konut oluyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adından büyük bir övgü ile söz edilen Odunpazarı, adı geçen mahallelerin 5'ini aynı ismi ile korumaya devam ediyor.

KORUMA ALTINDA

Osmanlı tarzında inşa edilen bu evler günümüzde koruma altında tutuluyor. Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz duvarlarının arasında kahverengi çerçeveleri ile bir yağlıboya tablodan fırlamış gibi görünüyor. Çivit mavisi, kiremit kırmızısı evler ise bu tabloya farklı renkler katıyor. Dünya kültür mirası listesinde yer alan Odunpazarı'nda evlerin yanı sıra döneme özgü Kurşunlu Camii ve Külliyesi de bulunuyor.

LÜLETAŞI MERKEZİ

Odunpazarı'nda gezerken gözünüze çarpacak başka bir detaysa, lületaşı işleyen ustalardır. Bu bölgede birçok tarihi evin alt katında ufak atölyeleri bulunan ustalar, işlenebilir lületaşının kaynağı olan Eskişehir'de zanaatlarını ortaya koyuyorlar. Çok uygun bir pipo malzemesi olan lületaşı, yaklaşık 300 yıldır büyük ölçüde dünyanın en kıymetli pipolarının yapımında kullanılıyor.