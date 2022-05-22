Eskişehir gondollarının ilk kadın sürücüleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ilgi gören Porsuk Çayı’ndaki gondol turlarında, ilk kadın gondol sürücüleri göreve başladı.

Kemal ATLAN

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Bozkırın ortasında gondolları ile ünlü Venedik şehrini hatırlatan Eskişehir'de, gondol turlarında artık kadın gondol sürücüleri de görev yapacaklar.

GONDOL SEFERLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde üst düzey bürokratlık, yöneticilik, başta olmak üzere otobüs şoföründen parkomat görevlisine zabıtadan vatmana kadar her alanda başarı ile görev yapan kadınlar, gondollarda da görev alarak alacaklar.

Turizm sezonunun başlamasıyla Eskişehir'e on binlerce turist gelmeye devam ederken, Porsuk Çayı'ndaki gondol seferleri de büyük görüyor. Hafta sonları özellikle büyük yoğunluğun yaşandığı gondol turlarında artık 2 kadın gondol sürücüsü misafirlere eşlik edecek.

En fazla dört kişinin binebildiği ve haftanın 7 günü hizmet veren gondollarda, 9 personel 7 gondol ile misafirlere Porsuk Çayı'nda Eskişehir turu yaptırıyor.

KADIN SÜRÜCÜLERDEN TURİSTLER DE MEMNUN

Kadın gondolcular deneme sürüşlerinin ardından resmen göreve başlarken, turistler de kadın sürücüleri görmekten çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir görev yoktur. Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasını çok beğendik. Çünkü kadın elinin değdiği yer daha da güzelleşir. Başkan Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'i her anlamda Avrupa şehri yapmış.” dediler.

Kadın gondol sürücüleri de, misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini belirterek kendilerine olan güveni nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.