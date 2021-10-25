Eskişehir yolundaki 3 bin yıllık Ayazini kenti büyülüyor

Anadolu coğrafyasının kültürel ve tarihi zenginliğinin önemli bir örneği de Ayazini kenti... 3 bin yıl önce Avrupa'dan gelerek Orta Anadolu'ya yerleştikleri kabul edilen Frigler'den kalma eserlerin de bulunduğu kentin her köşesi insanı şaşırtıyor.

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Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu 27’nci kilometreden sağa doğru 4,7 kilometre daha gidilerek ulaşılan Ayazini Köyü’nün, Frigler Dönemi’nden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor.

Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans Dönemi’ne ait kiliseler ve kaya yerleşimleri, arazinin bu tür bir yerleşime elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserlerden bazıları…

Yerleşim yerinde; Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimarî olarak oyulmuş kilisesi gibi sanat şaheseri eserler bulunuyor. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü, içinde sarnıç bulunan Avdalaz Kalesi de eserler arasında…

İhsaniye İlçesi Ayazini beldesinin girişinde ve belde içinde yolun sol yanında bulunan tüf oluşumu kayalık alan, Erken Bizans Dönemi’nde yer yer oyularak yerleşim yerlerine dönüştürülmüş. Kimi evler tek odalı, kimileri yan yana ve üst üste birbirine bitişik veya ayrı biçimde oyulmuş. Bazılarına basamaklarla çıkılmakta, bazılarına ise içten tünel biçimi geçişlerle ulaşılıyor. Bazı odalarda oturmak için sekiler, eşya ve aydınlatma aracı koymak için çeşitli büyüklüklerde nişler bulunuyor.

Avdalaz Vadisi'nin girişinin her iki yanındaki kaya evlerin sol yandaki büyük ve çok katlı.. Bu kaya yerleşiminde eğimli tünel çıkışla ulaşılan geniş orta bölümünde dairesel yapılmış duvarda, yan yana koltuk dizileri ile orta boşlukta ocak, depo gibi kullanılan büyük ve derin çukurluklar yer alıyor.

Bu bölümün yanında hafif yükseltili küçük oda içinde, kayaya oyulmuş alaturka denilen tuvalet yapılmış. Tuvaletin deliği ise kaya dışına açılmış. Aynı tuvaletten yolun sağ yanındaki kaya yerleşiminde de var.

GÜNÜMÜZ APARTMANLARI GİBİ

Avdalaz Vadisi'nin üst ucunda kale olarak adlandırılan kaya kütlesi de iç içe ve üst üste oyularak günümüz apartmanları gibi, çok hacimli yerleşim yerine dönüştürülmüş. Bu kayanın zemininde, derine oyulmuş sarnıç bulunuyor.

Mezar odalarının cephelerinde ise, içinde Medusa başları bulunan üçgen alınlıklı sütunlu ön boşluklu, kapı ile girilen oda içinde kemerli tekne mezarlar yapılmış. Bu mezarların bazıları aslan kabartmalarıyla süslendiği gibi, birinde de mezar sahibi karı ve kocanın kabartmaları görülebiliyor





3 BİN YILLIK TARİH

Frigler, Antik Çağ’da Orta Anadolu’da yaşamış bir halk. Hititlerin MÖ 1200 civarında yıkılmasından sonra muhtemelen Güneydoğu Avrupa’dan bölgeye gelmişlerdir. Herodot ve Strabon gibi antik yazarların verdikleri bilgiler, dilbilim bulguları ve Güneydoğu Avrupa halkları ile aralarındaki maddi kültür benzerlikleri nedeniyle Friglerin Avrupa kökenli oldukları düşünülmektedir.