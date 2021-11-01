Eskişehir’de sonbahar güzelliği
Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının birbiriyle muhteşem uyumu, Eskişehir'in de güzelliğiyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Sonbaharın gelmesiyle doğada dönüşümler başladı, Eskişehir’in birçok bölgesinde oluşan eşsiz renk cümbüşleri kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Porsuk Çayı etrafında ve Sazova Parkı’nda manzara tamamen değişti.
Ağaçlardan dökülen yaprakların farklı renklerde bir örtü oluşturması, eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor.