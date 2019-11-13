Eşsiz güzellikteki Huangshan Dağı

Yüksek tepeler ve derin vadilere sahip dağın iklimi, tepelerin yüksekliğine göre değişmekte.

Çok bulutluluk, büyük oranda nem ve yoğun yağış, dağın başlıca iklim özelliklerini oluşturuyor.

Çin'in çeşitli tanınmış dağlarının güzelliklerinin buluştuğu Huangshan Dağı, “dört özel manzarası”yla ünlü.

Birinci manzara, dağın özel manzarasını oluşturan ilgi çekici çam ağaçları. Dağdaki 100 yaşından büyük çam ağaçlarının sayısı 10 bini geçmiş.

İkinci manzara, ilginç taşlardan oluşmakta. Çok sayıda dimdik tepe yer alan Huangshan Dağı'nda tehlikeli kayalar ihtişamlı görüntüler ortaya koyar.

Üçüncü manzara, görmeye doyulmayacak bulut denizidir. İklim, tepelerin yüksekliğine göre değiştiğinden dağ bölgesindeki vadiler çoğu zaman bulutlarla örtülü.

Dördüncü manzarayı ise dağdaki ünlü kaplıca oluşturuyor. Özellikle kış aylarında kaplıcaya girmek, heyecan verici bir deneyim yaşatıyor.

Karmaşık doğa koşullarına sahip olan Huangshan Dağı'nda, her iklim kuşağında yetişebilen bitkiler, bir bataklık ve otlak bulunuyor.

Orman kaplanma oranı yüzde 56'e ulaşırken, bitki örtüsü oranı da yüzde 83.

Huangshan Dağı'nın, doğa güzelliğinin dışında derin kültürel birikime de sahip.

Dağ, bugüne kadar 20 binden fazla şiire konu olmuş.

Özel doğa güzellikleri ve kültürel birikimleriyle, Huangshan Dağı, 1990 Dünya Doğa ve Kültür Mirasları Listesi'ne de alınmış.