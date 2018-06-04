Evlilik teklifi yapabileceğiniz en romantik şehirler

Birçok insan için evliliğin kendisi kadar teklifin yapıldığı zaman ve mekanın da büyük önemi vardır. Çünkü bu belki de hayatınızın en önemli anıdır ve bu tür önemli anlar, özel bir mekan ile hatırlanmayı hak eder. Sizin için doğru insanı bulduğunuza inanıyor ve ilişkinizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız aşkın en anlamlı sorusunu sormak için gün sayıyorsunuz demektir. Doğru zamanda ve doğru yerde soracağınız bu soru ile beraber geçecek bir ömrün ilk günü, o soruyu sorduğunuz mekanda taçlanmış olacaktır.

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Sonsuz Aşkın Simgesi: Verona, İtalya

Romeo ve Juliet'in masalsı aşkının anlatıldığı Verona şehri, sevginizi kelimelere dökebileceğiniz en romantik yerlerden biri olabilir. Romeo'sunu büyük bir özlemle çağıran Juliet'in balkonunda; tüm zamanların en unutulmaz aşkının dile geldiği bu köşede birlikteliğinize dair mutlu adımlar atabilirsiniz.

İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve romantik şair William Shakespeare'in muhteşem tasvirleriyle ünlenen Verona şehri, rengarenk sokakları ve yüzyıllar öncesine dayanan mimarisiyle aşkınıza tanıklık edebilir.

Aşıkların Şehri: Paris, Fransa

Evlilik teklifleri için ilk akla gelen şehirlerden biri olan Paris, romantizminin büyüsünü 300 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi'nden alır. Bu aşıklara ilham veren kulenin en tepesinde, şehrin manzarasını soluksuz bir halde izlemekte olan sevgilinizi size “evet” demeye ikna etmek pek de zor olmayacaktır.

Altın ışıklar içerisinde parıldayan şehrin aşk kokulu sokaklarında, ömrünüzün en mutlu anlarını yaşarken, hafızalardan silinmeyecek hatıralara sahip olabilirsiniz.



Mutlu ve Huzurlu Şehir: Venedik, İtalya

Daracık yolları, şehrin her yanını saran su kanalları ve barok mimarisi ile romantizmin kalesi olarak adlandırılan Venedik, ruh eşinize evlilik teklifi yapabileceğiniz mekanların arasında yer alır. Gün batımında bir gondol kiralayabilir ve sevdiğinize “Ahlar Köprüsü” altından geçerken ölümsüz aşkınızı ilan edebilirsiniz.

Bir efsaneye göre; bu köprünün altından geçerken öpüşen çiftler, bir ömrü sonsuza kadar beraber geçirirler. Birlikteliğinizi efsaneler ve huzurlu manzaralar eşliğinde taçlandırmak isterseniz, bu, zamana meydan okuyan kenti tercih edebilirsiniz.

Romantik Bir Gün Batımı: Santorini, Yunanistan

Mutluluk ile parıldayan gözlerin, güneşin batışının en romantik hallerine şahit olduğu Santorini, kayalıklara tutunmuş beyaz evleri eşliğinde çiftlere keyifli anlar yaşatmasıyla bilinir.

Yunanistan'ın 200 kilometre doğusunda bulunan volkanik ada, her yıl evlilik teklifi yapmak isteyen onlarca turisti ağırlar. Turkuaz mavisi Ege Denizi'nin muhteşem güzelliği ile bütünleşen bu özel mekanda, kalbiniz kıpır kıpır atarken siz de aşkınızı kelimelerle buluşturmak isteyebilirsiniz.

Bir Dünya Şehri: Barselona, İspanya

Modern ve gotik mimarinin iç içe geçtiği Barselona'da, iki bin yıllık yapıtların önünde aşkınıza tarihin tanıklık etmesini sağlayabilirsiniz. Avrupa'nın en hareketli kentlerinden biri olan Barselona'da şehrin kalabalığından uzak bir teklif yapmayı düşlüyorsanız Montserrat Dağları'na yolculuk düzenleyebilir ve dağın zirvesinde kalbinizin sahibinin aklını başından alabilirsiniz.

Montserrat Manastırı'nın cennete yükselen efsanevi merdivenleri eşliğinde gerçekleşen pastoral bir evlilik teklifi, inanın ki hafızalardan kolay kolay silinmeyecektir.

Körfezdeki Şehir: San Francisco, ABD

Hayatınızın aşkı ile birlikte paylaşacağınız ömrün ilk gününü dünyanın bir ucundaki San Francisco'da, muhteşem bir deniz manzarası seyrederek geçirebilirsiniz. “Golden Gate” isimli ikonik asma köprüsünde soracağınız o önemli soru, pasifik kıyısının pitoresk görüntüsü ile kusursuz bir hal alacaktır.

Beraber yürüyeceğiniz bu yola şehrin göz alıcı panoramasına tümüyle hakim olabileceğiniz Coit Kulesi üzerinde de başlayabilirsiniz. Evlenme teklifinizi bu, şarkılara konu olmuş özgürlükler şehrinden ilham alarak gerçekleştirebilir ve yepyeni bir hayata doğru yol alabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti