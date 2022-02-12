Eymir Gölü buz tuttu
Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisi içerisinde yer alan Eymir Gölü’nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Tehlikeli olmasına rağmen vatandaşlar ve hayvanlar buz tutan göl yüzeyi üzerinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) sınırları içerisinde yer alan Eymir Gölü, yaşanan soğuk havalar nedeni ile buzla kaplandı.
Kıyı uzunluğu 11 kilometre ve yaklaşık 3 metre derinliği bulunan göl Başkentlilerin uğrak noktalarından biri.