Eymir Gölü’nde sonbahar

Ankaralıların özellikle hafta sonları uğrak yerlerinden olan Eymir Gölü, sonbahar mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Havaların da sıcak olması nedeniyle Eymir Gölü'ne akın eden başkentliler, hem güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait olan göl kendine has bir fauna ve floraya sahip. Kıyıları yoğun bağlık, etrafı tarımsal arazi, güneyi sulak çayırlarla kaplı göl, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Eymir Gölü'nde en çok görülen kuş türleri sakarmeke, yeşilbaş ördek, elmabaş patka ve bahri.

Set gölü sınıfındaki Eymir, kaynağını Gölbaşı ilçesinin diğer bir gölü olan Mogan’dan almakta.

Uzunluğu 4.2 km, genişliği 250 metre olan bu şirin gölün en derin noktası ise 3.80 metre olarak ölçülmüş.

1930’larda çevresi tamamen kıraç arazilerden oluşan göl, çevresindeki arazilerle 1956 yılında özel kanunla kurulan ODTÜ’ye tahsis edilmiş.

60’lı yıllardaki ODTÜ rektörü Kemal Kurdaş’ın özel çabalarıyla tüm bu arazi ve bu arada Eymir Gölü çevresi ağaçlandırılmış ve bozkırın ortasında bir yeşillik haline getirilmişti.

1995 yılında, Kemal Kurdaş ve ODTÜ ağaçlandırma direktörü Alattin Egemen bu çabaları ve neticelerinden dolayı uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne (the Aga Khan Award for Architecture) müştereken layık görülmüştü.