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Ezine’de sokak hayvanları unutulmadı
Ezine’de sokak hayvanları unutulmadı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuldu.
Seyahat 29 Mart 2020 - 11:40

Ezine’de corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sebebiyle birçok iş yerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Ezine Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçenin muhtelif noktalarına mama bırakıldı.

Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü teşkil eden lokanta, kafe ve restoranların corona virüsü salgınına karşı kapatılmasının ardından harekete geçen ekipler, mama dağıtarak köpekleri kendi elleriyle besledi. İlçede corona virüse karşı cadde ve sokakların dezenfekte edilmesinin sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Sokaklarda yaşayan canlarımızın aç kalmaması için ileriki günlerde de mama dağıtımımız sürecek” dedi. İHA

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