Fahiş otel fiyatları vatandaşı çadıra yöneltti

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. İzmir ve Antalya'ya çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gidenler tatilin keyfini çıkarıyor.

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Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz’de tatil yörelerine yoğun ilgi gösterdi.

5 yıldızlı tesislerde konaklama ücretini fazla bulan ya da daha düşük bütçeyle uzun süre tatil yapmak isteyenler ise çadır ve karavan kamplarına yöneldi.

İzmir’deki Karagöl Tabiat Parkı’nda çadır tatili yapmak isteyenler bir gece için 85 TL’yi gözden çıkarırken Foça ilçesini tercih edenler kendilerine ait çadırlarında kişi başı gecelik 100 TL’ye tatil yapma imkanı buldu. Seferihisar Teos’da yine kişi başı çadır tatili 100 TL iken, Muğla Akyaka Orman Kampı’nda çadır fiyatı ise büyüklüğüne göre 100 ile 140 TL arasında değişiklik gösterdi. Muğla Akyaka’da karavan tatilinin ise fiyatı 175 TL olarak belirlendi.



Aydın Kuşadası’nda kendi çadırlarında konaklayanlar 75 TL öderken, kiralık çadırdan faydalananlar ise 100 TL ücret ödedi. İzmir’in Çeşme ilçesi Çiftlikköy’deki çadırların fiyatı ise en az 3 gün kalmak şartıyla kişi başı günlük 150 TL olarak belirlendi. Dikili ilçesi Bademli’de çadırı tercih edenler 150 TL, bungalov evlerde tatil yapmak isteyenler de 400 TL ödeme yaptı.

Antalya’nın Kemer ve Kumluca ilçelerindeki koylara kıyısı bulunan Çıralı ve Olimpos bölgelerinde kamplarda tatil yapmak isteyenler ise çadırlarını kendileri getirirse kişi başı gecelik 75 TL, işletmeden kiralarlar ise 150- 200 TL arasında konaklama ücreti ödüyor.

“FİYAT ARTIŞI YAPMADIK’

İzmir’in Menderes ilçesi Özdere mevkiindeki kamp alanının yetkilisi Menekşe Yün, bayram öncesinde yoğun taleple karşılaştıklarını ve Türkiye’nin her yerinden rezervasyon için telefon aldıklarını dile getirdi. Yün, “Mümkün olduğunca kimseyi bekletmeden ve mağduriyete neden olmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayramda rezervasyonlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştık” dedi.

Kurban Bayramı’nda fiyat artışı yapmadıklarını ifade eden Yün, “Bayramdan sonra fiyatlarda güncelleme yapacağız. Alana ilk giriş ücreti 12 yaş ve üzeri için olarak kişi başı 25 lira alıyorduk. Bu ücret 30 lira oldu. Konaklamalarda ise fiyatlar değişmedi. 4 kişilik çadırlar 110 TL, bize ait olan 4 kişilik çadırları kiralama ücreti ise 200 liradır. Kendi çadırlarımızda 4 adet yer yatağı var. Elektrik ve aydınlatma kablolarımızı çekiyoruz. Ortak kullanımda olan duş ve soyunma kabinleri, tuvalet, lavabolar, bulaşık yıkama tezgahlarımız ve buzdolaplarımız var. Bunları kullanmak ücretsiz” diye konuştu.

“DENİZE SIFIR BİR EVİM VAR GİBİ”

Tatilini karavanda tek başına geçiren Nurgül Aydın “Karavanda tatil yapmak benim için zor değil. Bunun için karavanı sevmek lazım. Birtakım zorlukları da var. Tuvalet kullanımı biraz zor olsa da ben her şeyiyle seviyorum” ifadesini kullandı. Karavandayken kendisini evindeymiş gibi hissettiğini anlatan Aydın, günlerini dolu dolu geçirdiğini belirterek, “Denize sıfır bir evim var gibi. Sabah kahvemi içip ormanda yürüyüş yapıyorum. Denize girip şezlongda güneşliyorum. Ama burada kalırken doğaya zarar vermemeliyiz. Gelip de ormana çöpünü bırakanları görünce üzülüyorum” dedi.

Antalya Çıralı’da 50 çadır, 10 karavan kapasitesine sahip işletmenin sahibi Engin Demir ise “Tatilciler otel fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da bizi tercih ediyor. Girişte kişi başı 75 lira ödeme alıyorum, onun dışında hiçbir şeye ücret ödemiyorlar” diye konuştu.

Karadeniz’den başladıkları tatillerini Çıralı’da sonlandıran öğretmen çift Erhan ve Özge Kırkkulaç, lüks turizm tesislerine verecekleri yüksek bütçeyi hem gezip hem de yeni yerler keşfetmeye harcadıklarını söyledi. Erhan Kırkkulaç, “Otellere göre fiyatı da çok fark ediyor. Kendimize burada zaman ayırabiliyoruz. İstediğimiz saatte istediğimizi yiyebiliyoruz. Bir yere bağlı kalmıyoruz” ifadesini kullandı. (DHA)

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