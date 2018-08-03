Feribotla kolayca ulaşabileceğiniz Yunan Adaları

Kısa süreli tatil kaçamakları için gidilebilecek, görülebilecek birçok yer mevcut fakat eğer daha önce buralara gittiyseniz ve artık yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar, yeni kültürler tanımak istiyorum diyorsanız bu kısa süreli tatilleriniz için size önerebileceğimiz bir alternatif daha var; Yunan Adaları. Doğal güzellikleri, restoran, otel ve plajları ve leziz yemekleriyle Yunan kültürünü yerinde yaşamak isteyenler için sadece bir feribot uzaklığındaki adalar, tam aradığınız yerler olabilir.

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Türkiye'deki belli başlı noktalardan feribotla kolayca ulaşım sağlanabilen bu adalara seyahat oldukça kolay ve rahat. Ancak Yunan Adaları'na gidebilmeniz için istenen tek bir şart var; o da eğer yeşil pasaport sahibi değilseniz geçici vize diye adlandırılan vizeye sahip olmanız. 3-4 gün önceden seyahate başlayacağınız yerde bulunan seyahat acentelerine başvurarak en fazla 15 gün geçerli olan bu vizeyi alabilirsiniz.

1-SAKIZ ADASI

Yunan adaları içerisinde belki de en fazla bilineni ve en popüler olanı olan Sakız Adası, ülkemize olan yakınlığı ve kolay erişilebilir olması sebebiyle en çok tercih edilen adaların başında geliyor.

Çeşme‘den bineceğiniz bir feribotla sadece 45 dakikada ulaşabileceğiniz Sakız Adası; birçok doğal plajı, turistler için çok fazla aktivite olanağı ve ekonomik olması dolayısı ile ülkemizdeki insanlar tarafından çokça tercih ediliyor. Plajlarının yanı sıra el değmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen koyları ile de denizi için buraya gidenleri oldukça cezbediyor.

2-SAMOS ADASI

Sakız Adası'na göre isim olarak daha az duyulmuş olan Samos Adası, daha az tercih edilmesi sebebiyle de sakinlik arayan, feribota binmek için sırada beklemek istemeyen tatilciler için biçilmiş kaftan.

Kuşadası‘ndan bineceğiniz bir feribotla kısa bir sürede ulaşabileceğiniz Samos Adası, barındırdığı doğal güzellikleriyle ve eşsiz plajları ile gidenleri pişman etmeyen yerlerden biri.

3-RODOS ADASI

Marmaris üzerinden feribotla sadece 1 saatte geçebileceğiniz Rodos Adası, özellikle doğu tarafında bulunan benzersiz plajları ile oldukça bilinen bir ada konumunda.

Turkuaz rengindeki berrak denizi ile özellikle yüzmek ve su altıyla ilgilenmek isteyen turistler için mutlaka gidilip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Eğer bu konuda bir ilginiz var ise adada bir adet de çıplaklar kampı bulunmakta.

4-KOS ADASI

Diğer adalardan farklı olarak Kos Adası denizi ya da plajlarıyla değil, adada bulunan canlı müzikli tavernaları, köyleri, termal suları ve de en önemlisi Hipokrat Ağacı ile turistleri bekliyor.

Bodrum‘dan kalkan feribotlarla rahatça ulaşım sağlayabileceğiniz Kos Adası, büyük ve kalabalık olması sebebiyle, sessizlik ve sakinlik seven kişiler için pek tercih edilmeyebilir.

5-MİDİLLİ ADASI

Ayvalık'tan kalkan feribotlarla yaklaşık 1 saatte rahatça ulaşım sağlayabileceğiniz Midilli adası, Yunanistan‘ın en büyük üçüncü adası olma özelliğini taşıyor. Restoranları, kafeleri ve tavernalarıyla meşhur olan Midilli Adası, iki adet iç denize sahip olma özelliğiyle de deniz turizmi için gelen kişilere birçok olanak sunuyor.

Midilli Adası'na gittiğiniz zaman orada bulunan kasabalara uğrayabilir, müthiş denizine girebilir, akşam da tavernalarda ya da restoranlarda eğlenebilirsiniz. İçkiyle arası olan kişiler içinse Uzo'nun buradan çıktığını söylemekte fayda var.

6-GİRİT ADASI

Diğer yerlerden farklı olarak Girit Adası'na gitmek için iki sefer yapmanız gerekiyor. Öncelikle Marmaris'ten Rodos Adası'na geçmeniz ardındansa oradan bir başka feribot ile Girit'e ulaşmanız mümkün.

Yunanistan'ın en büyük adası olma özelliğine sahip Girit, tüm mevsimlerde turistler tarafından tercih edilebilen, gezilebilecek yerleri çok fazla olan adalardan birisi konumunda.