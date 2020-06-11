Fethiye Karaot kumsalı halk plajı oluyor

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Karaot kumsalının halk plajı olması için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fethiye Belediyesi çalışmalara başladı. Karaot plajının kısa sürede hizmete gireceğini belirten Fethiye’nin CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, "İnlice Plajı’nda olduğu gibi girişlerden ücret alınmayacak. Yiyecek ve içecekler de uygun fiyatlarla satılacak" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar mahallesindeki Karaot kumsalının plaj yapılması amacıyla gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fethiye belediyesi çalışmalara başladı. Fethiye bölgesindeki Caretta carettaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat eden Fethiye Belediyesi, plaj projesini de bu doğrultuda hazırladı. Fethiye Kent Konseyi, Fethiye Ekoloji Yaşam Derneği ve STK'lar ile belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda sunulan önerilere göre hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

“İNLİCE PLAJI'NDAKİ GİBİ FİYATLAR UYGUN OLACAK”

Başkan Karaca, “İnlice Plajı'nda olduğu gibi girişlerden ücret alınmayacak. Yiyecek ve içecekler de uygun fiyatlarla satılacak. Plajda corona virüsü ile ilgili belirlenen geneldeki tüm kurallara göre hizmet verilecek. Fethiye'nin doğal güzelliklerinden birisi olan Karaot plajı çok kısa bir sürede hizmete girecek” dedi.