Fethiye, yamaç paraşütünde yeni rekorlar peşinde

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü “Babadağ Yamaç Paraşütü’nün kırdığı rekorların önümüzdeki yıllarda da devam edebilmesi için eksikler masaya yatırılarak bir dizi kararlar alındı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyanın önemli parkurlarından birisi olarak kabul edilen “Babadağ Yamaç Paraşütü'nün kırdığı rekorların önümüzdeki yıllarda da devam edebilmesi için eksikler ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yetkilileri ortak kararlara imza attı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) yamaç paraşütü kooperatifi temsilcileri ve pilotların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektördeki son gelişmeler, 2023 turizm sezonuna ilişkin yapılabilecek iyileştirmeler ve alınacak önlemler konuşuldu. 2022 yılını uçuş sayılarında tüm zamanların rekorunu kırarak kapattıklarını belirten FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, kalkış ve iniş noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasıyla yeni bir rekor yılına daha hazır olmak istediklerini söyledi.

İŞTE YAPILMASI PLANLANANLAR

Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü faaliyeti yürüten firma sayısının hızla arttığını belirten sektör temsilcileri yapılması gereken iyileştirmeleri şöyle sıraladı:

* 1200 ve 1700 metre pistlerine alternatif olarak 900 metre rakımlı yeni bir piste ihtiyaç duyuluyor.

* 25-30 kilometre çapındaki geniş bir uçuş rotasının sonunda kısıtlı bir alana iniş yapmak zorunda kalan tüm pilotlara zor anlar yaşatıyor.

* Paraşüt pilotları tandem (ikili) uçuşların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tesislerin daha sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulandı.

* Şüphe duyulan noktalarda uçuşların engellenmesi için önleme mekanizması kurulması gerekiyor.

* Pilotlar kalkış noktasında güvenlik kamera sistemi, acil durum frekansı ve rüzgâr ölçüm noktası gibi kritik hizmetleri almakta zorlanıyor.

* Babadağ teleferik gişelerindeki sistemler yeniden gözden geçirilmeli.

BAŞKAN ÇIRALI “ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK VE YENİ UÇUŞ REKORLARI”

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, sektör temsilerinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda hazırlayacakları raporu, ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek tüm sorunlara çözüm arayacaklarını söyledi. 2022 yılını uçuş sayılarında tüm zamanların rekorunu kırarak kapattıklarını belirten Başkan Çıralı, birinci öncelikleri olan yamaç paraşütüyle uçan tatilcilerin güvenliğini en üst seviyeye çıkararak yeni bir rekor yılına hazırlanmak istediklerini kaydetti. Başkan Çıralı Babadağ'ı, kalkış ve iniş noktasında talep ettikleri düzenlemelerle Avrupa ve dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi haline getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.