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Filipinler’deki asırlık binanın ilginç hikayesi
Filipinler’deki asırlık binanın ilginç hikayesi
Filipinler’in Talisay şehrinde bulunan bu asırlık tarihi binanın ilginç bir hikayesi var.
Seyahat 29 Ekim 2019 - 12:41

20. yüzyılın başlarında şeker baronu Don Mariano Ledesma Lacson, onuncu çocuğunun hamileliği sırasında ölen karısının anısına on yatak odalı İtalyan konağını inşa etti.

2. Dünya Savaşı sırasında ABD destekli Filipinli gerillalar tarafından istila edildi ve Japon kuvvetlerinin binayı merkez olarak kullanmasını engellemek için bina ateşe verildi.

Binanın içi yanarken duvarları sağlam kaldı.

Onlarca yıl terkedilmiş olarak kalan bina, restore edilerek geçtiğimiz günlerde turizme açıldı.

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