Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyinde bulunan Boracay, ülkenin sahip olduğu 7000’den fazla adadan biri. Cennet köşesi olarak da adlandırılan ada, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Boracay’a ulaşmak için önce ülkenin başkenti Manila’ya gitmek gerekiyor. Şehirden adaya deniz yolu ya da hava yolu ile ulaşım sağlanabiliyor. Ancak Boracay Adası’nda havalimanı bulunmadığı için uçak yolculuğunu tercih edenler, adanın yakınında yer alan Caticlan Yarımadası’ndaki Caticlan Havaalanı’nı kullanabiliyor. Havaalanından taksi ile iskeleye ulaştıktan sonra da Caticla-Boracay feribotlarını kullanarak 10 dakikada adaya ulaşılabiliyor. İşte Pasifik Okyanusu’nun en güzel ülkelerinden biri olan Filipinler’in rüya adası Boracay…

Ne Zaman Gidilmeli?

Yemyeşil ormanları, kristal berraklığındaki suları ile Filipinler'in en çok tercih edilen turistik beldelerinden biri olan Boracay Adası, bembeyaz kumsalları ile pamuk ada olarak da biliniyor. Resmi dili İngilizce olan adanın sahip olduğu tropikal iklim, deniz suyunun her mevsim ılık olmasını sağlıyor. Güneş, kum ve deniz üçlüsünün hayat bulduğu adanın sıcaklık ortalaması ise 25-35 derece arasında değişiklik gösteriyor.

Yıl boyu turist ağırlayan Boracay Adası'na ocak, şubat ve mart aylarında gidebilir ve nem ile sıcaktan en az derecede etkilenebilirsiniz. Sıcağı seviyorsanız, en uygun aylar ise mart, nisan ve mayıs ayları. Haziran, ağustos, eylül ve ekim aylarında yüksek oranda yağış alan ada, kasım ve mart ayları arasında ise rüzgârlı havasıyla dikkat çekiyor. Tatilinizi adada düzenlenen farklı festival tarihlerine göre düzenleyerek daha eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Renkli ve sıra dışı festivalleri ile ön plana çıkan Boracay'da, su festivalleri ve geleneksel voleybol turnuvalarını izleyebilirsiniz.

Gezilecek Yerler

Boracay Adası, çevresinde yer alan adalara yakınlığı ile de pek çok turistin ilgisini çekiyor. Etrafındaki adaları ziyaret etmek için tekne turlarına katılabilir, mağaraları gezebilir, bembeyaz plajlarında voleybol oynayabilir ya da sadece gözlerinizi kapatıp ılık rüzgârın ve denizin kokusunu içinize çekebilirsiniz.

White Beach

The Bat Cave (Yarasa Mağarası)

Macera tutkunları için ideal bir seçenek olan Yarasa Adası, el değmemiş doğal güzellikleri ile misafirlerini büyülüyor. Adadan düzenlenen turlarla gidebileceğiniz mağaranın karanlık olması yarasalar için elverişli bir ortam yaratıyor. Adını, içindeki yasalardan alan mağaranın sonunda bulunan göletten yüzerek okyanusa çıkabilirsiniz.

Puka Beach (Yapak Beach)

Bakir bir sahile sahip olan Puka Beach'e ulaşım tekne ya da trisiklet ile sağlanabiliyor. Kendine özgü deniz mahsulü lezzetleri ile ön plana çıkan plajın berrak sularında yüzebilir ve deniz kabuklarıyla süslenen sahilinde uzun yürüyüşler yapabilirsiniz.

Boracay Horse Riding Stable

Turistlerin gözde mekânlarından biri olan Boracay Horse Riding Stable'de eğitimli atlara binerek ada içinde kısa bir tur yapabilirsiniz. Eğitmenler eşliğinde yapacağınız atlı tur ile eğlenceli ve benzersiz saatler geçirebilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti