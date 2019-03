Filmlerin peşinde seyahat edebileceğiniz şehirler

San Francisco, Kaliforniya, ABD

Manzaralı tepeleri, Viktoryen stili evlerin sıralandığı sokakları ve pitoresk konumu ile San Francisco, Amerika'nın filmlere en çok setlik yapmış şehirlerinden.

Mrs. Doubtfire, Blue Jasmine ve American Graffiti'nin yanı sıra Golden Gate Köprüsü'nün yıkılışına şahit olduğumuz Rise of the Planet of the Apes bu filmlerden sadece birkaçı.

Roma, İtalya



Kolezyum, Trevi Çeşmesi, St. Peter's Bazilikası gibi uluslararası çapta ilgi gören tarihi noktaların yer aldığı Roma, film yapımcıları ve yönetmenleri için de benzersiz bir set. Özellikle antik zamanlarda geçen filmlerin çekimleri için ideal olan Roma'ya Gladiator, Spectre ve Angels and Demons filmlerinde hayran kaldık.

Paris, Fransa

Avrupa'nın en çok sevilen şehirlerinden Paris'in film lokasyonu olarak tercih edilmesinin en önemli nedeni, baştan çıkarıcılığı kuşkusuz.

Sadece romantik filmlere değil hemen her janradan filme setlik yapan Paris'i izlediğimiz ikonik filmlerin başında Midnight in Paris, Last Tango in Paris, Inception, Les Miserables, Amelie ve Leon The Professional geliyor.

Londra, İngiltere

Amerika'nın ardından film endüstrisi pastasının ikinci büyük dilimini kapan Londra, popüler kültüre damgasını vurmuş pek çok filme de setlik yaptı. A Clockwork Orange, The Shining, 28 Days Later, V for Vendetta, Love Actually ve Harry Potter dersek aklınızda birçok mekan canlanacaktır.

Hong Kong, Çin

Özellikle son birkaç yıldır film endüstrisi pazarında kendini özel ve ayrıcalıklı bir yerde konumlandıran Çin, milyarlık nüfusu ile gişe konusunda başarı elde etmek isteyen yapımcılar için de benzersiz bir durak.

Rush Hour, The Departed ve Blade Runner'da izlediğimiz Hong Kong ise mutlaka ziyaret etmeniz gereken şehirlerden.

İzlanda

Olağanüstü dağları, buzulları, yeşil ovaları ve soğuk tonlardaki kumsalları ile İzlanda, çarpıcı doğa manzarası içeren filmler için birincil seçeneklerden.

Şairane coğrafyası ile İzlanda'nın setlik yaptığı filmler arasında Thor: The Dark World, Batman Begins, bazı Star Wars filmleri ve Interstellar'ın yanında Game of Thrones'u da unutmamak gerek.

Tokyo, Japonya



30 milyonluk ev sahibi ile Tokyo, dünyanın en büyük şehri ve bu şehrin filmlere setlik yapması şaşırtıcı değil. Yapımcılar ve yönetmenler şehrin her hücresine işleyen Japon kültürünü ve kimliğini filmlerinde görmek istiyor olmalılar ki Tokyo'yu Kill Bill, Skyfall, Last Samurai, Lost in Translation ve Memoirs of Geisha gibi filmlere taşıdılar.

İrlanda

İrlanda gibi küçük bir ülkeyi düşündüğünüzde aklınızda hemen film sahneleri canlanmıyor olabilir.

Ancak leprikonlar, dört yapraklı yoncalar ve bira yerine yeşilin her tonundaki doğasını hayal ederseniz Harry Potter and the Half-Blood Prince, Saving Private Ryan, Braveheart, Star Wars ve tabii ki Game of Thrones'u hafızanızdan geri çağırabilirsiniz.

Liverpool, İngiltere

Söz konusu film yapımcılığı olduğunda İngiltere'nin Londra'dan sonra ikinci sıraya yerleşen şehri Liverpool, özellikle New York, Paris ve Londra gibi şehirlere benzerliği sayesinde bu şehirlerde yapılacak çekim maliyetlerini düşürmek için tercih ediliyor.

Fast & Furious 6, Captain America: The First Avenger, Sherlock Holmes ve Harry Potter and the Deathly Hollows'un Liverpool'da çekildiğini belirtelim.

Ouarzazate, Fas

Birçok film yapımcısı için popüler bir çekim destinasyonu olan Marakeş'e 4 saatlik sürüş mesafesindeki Ouarzazate, dünyanın en büyük film stüdyosu olan Atlas Studios'a ev sahipliği yapıyor. Şehirde çekilen filmler arasında The Living Daylights, Gladiator ve Kingdom of Heaven gibi klasikler yer alıyor.

New York City, New York, ABD

Canlı sokakları ve devasa binaları ile New York karmaşanın, aşkın, dramın, suçun, kahramanlığın, maceranın ve nefes kesen manzaraların şehri. Şehrin kendisi bir film gibiyken filmlere setlik yapmaması olanaksız.

King Kong, Deep Impact, When Worlds Collide ve Iron Man gibi filmlerin yanı sıra Sex and the City dizisini de unutmamamız gerek.

Kaynak: Oggusto