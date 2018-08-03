Finlandiya gezilecek yerler: Kuzey ışıkları ve ünlü Helsinki şehri ile Finlandiya gezi rehberi

Dünyanın en yaşanabilir yerleşim yerlerinden ve Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, tarihi yapıları, meydanları, şehir parkları, müzeleri ve birbirinden harika doğal güzellikleriyle nefes kesiyor. Şimdi Finlandiya'nın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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Muhteşem bir doğaya sahip olan ormanları, yemyeşil bir manzarayı tamamlayan gölleri ile ziyaretçilerini her an şaşırtan Finlandiya’da yaz aylarında güneş 73 gün boyunca batmazken, kış mevsiminde de 51 gün boyunca doğmaz. 5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya, “Binlerce Göl Olan Topraklar” ve “Gece yarısı Güneşinin Toprakları” olarak da bilinir. Avrupa'nın ormanlık alanı en fazla ülkesi, dünyanın en fazla kahve tüketilen ülkesi, dünyanın en fazla takım adalarına sahip ülkesi ve dünyanın en güvenli ülkesi olan Finlandiya’nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

FİNLANDİYA GEZİLECEK YERLER

HELSİNKİ / SUOMENLİNA ADASI

Başkent Helsinki'den hareket eden teknelerle ulaşım sağlanan Suomenlinna Adası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Adaya Sveaborg Kalesi (İsveç Kalesi) hakim. Bu kale 18. yüzyılın yarısında Rusların Baltık'a erişimini engellemek için yapılmış. 1808-1809 İsviçre – Rusya savaşı sırasında Rusya adayı almış ve sonrasında genişletip güçlendirmiş. 1918'de Finlilerin eline geçen adaya Fince Suomenlinna (Fin Kalesi) ismi verilmiş. 1950 ve 1960'larda, askerler tarafından sivil yetkililere teslim edilen ada, kültür ve eğlence amaçlı kullanımı için dönüştürülmüş ve restore edilmiş.

HELSİNKİ / FİNLANDİYA ULUSAL SANAT MÜZESİ

Finlandiya Sanat Akademisi'ne ev sahipliği yapan, İstasyon Meydanı'nın güney tarafında bulunan Ulusal Sanat Müzesi, 1887 yılında Theodor Höijer tarafından tasarlanmış ve tamamlanmış. Finlandiya'nın tarihi çalışmalarda hatta çağdaş sanatta en iyi sanat koleksiyonlarını bulunduruyor. Müzenin Finlandiya bölümünde A. Edelfelt (1854-1905), E. Järnefelt (1863-1937), P. Halonen (1865-1933), ve A. Gallen-Kallela'nin (1865-1935) çalışmaları yer alıyor. Yabancı ustaların eserleri arasında diğer 650 uluslararası sanat çalışması ile birlikte Auvers-sur-Oise Rembrandt'ın Monk Reading ve Vincent Van Gogh'un “Street in Auvers-sur-Oise” eserleri bulunuyor. Heykel salonunda Fin heykeltıraşlar V. Vallgren, W. Aaltonen, W. Runeberg, ve S. Hilden yapıtları bulunuyor. Girişin önünde V. Vallgren tarafından yapılan Albert Edelfelt'in bronz figürü yer alıyor.

HELSİNKİ / FİNLANDİYA ULUSAL MÜZESİ

Ulusal Müze (Fince Kansallismuseo), Mannerheimintie caddesindedir. Romantik bir üslupla 1912'de kurulan müzede Finlandiya kültürü ve etnografisiyle ilgili geniş materyaller içeren bir koleksiyon mevcut. Prehistorik bölüm, ülkedeki arkeolojik materyaller arasında en büyük ve kalıcı koleksiyon. Çeşitli görüntüler de Finlandiya'nın Orta Çağ'dan, İsveç ve Rusya İmparatorluklarına ve çağdaş bir devlet haline gelmesine kadar gelişimini belgeliyor. Giriş holündeki muhteşem tavan, ulusal Finlandiya miti Kalevala'dan esinlenerek dekore edilmiş. Freskler, belki de Finlandiya'nın en iyi sanatçısı Akseli Gallen-Kallela tarafından boyanmış. Belediye müzesi de bir parkta Ulusal Müze'nin karşısında bulunuyor.

HELSİNKİ / HELSİNKİ KATEDRALİ

Hüküm sürdüğü dönemde Finlandiya Dükü unvanıyla da anılan Rus Çarı 1. Nikolay anısına 1830-1852 yılları arasında inşa edilen Helsinki Katedrali, mimari güzelliğiyle yıllar içerisinde kentin sembolü haline gelmiş. Dini yapı, Finlandiya'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1917 yılına kadar St. Nicholas Kilisesi adıyla da anılmış. Neoklasik tarzda, antik Yunan ve Roma izleri taşıyan ve şehrin neredeyse her yerinden görebileceğiniz kubbelere sahip katedral Lutheran Katedrali olarak da bilinmektedir. Katedralde dini törenlerin dışında evlenme töreni gibi etkinlikler düzenleniyor.





HELSİNKİ / KAYA KİLİSESİ

Helsinki Kaya Kilisesi, 1960'ların sonunda Timo ve Tuomo Suomalainen tarafından tasarlanmış. Helsinki yarımadasının sert kayalıklarının içi oyularak yeraltında inşa edilen kilisenin içerisi, camlı kubbeden gelen muhteşem doğal ışıkla yıkanıyor. Kilisenin camdan bir kaburga üzerinde taşınan, 13 metre yüksekliğinde bakır kaplama dairesel bir kubbesi var. Kilise, içte işlenmemiş kaya yüzeylerinin muhteşem akustiği nedeniyle konser salonu olarak da kullanılıyor.

HELSİNKİ / SEURASAARİ ADASI

Şehir merkezinin doğusunda yer alan Seurasaari adası, bir yaya köprüsü ile ana karaya bağlıdır. Eski köylü evleri, Kiruna'dan bir kilise ve diğer ahşap yapılarla ilginç bir açık hava müzesidir. Modern Çağ'dan önce eski zamanlarda Finlilerin nasıl yaşadığını buraya gelerek gözlemleyebilirsiniz. Eski ahşap eve şimdi Fin El Sanatları dostları yerleşti. Burada geleneksel dokuma ve tekstil ürünleri sergileniyor. Ziyaretçiler, dokumacıları çalışırken izleyebiliyorlar.

HELSİNKİ / USPENSKİ KATEDRALİ

Başkent Helsinki’de yer alan Ortodoks katedralidir. Katedral Rus mimar Aleksey Gornostayev tarafından tasarlanmış olup, mimarın ölümünün ardından 1862-1868 yılları arasında yapılmıştır. Avrupa'daki en büyük Doğu Ortodoks Katedrali olması en önemli özelliğidir.



ROVANIEMİ / ROVANIEMİ KATEDRALİ

Rovaniemi Katedrali, 2. Dünya savaşında yıkılan tarihi kilisenin yerine, 1950 yılında aslına uygun olarak Mimar Bertil Liljequist tarafından tasarlanmış. Kilisede haftanın bazı günleri içerisinde bulunan 45 tuşlu org da kullanılarak kilise orkestrası tarafından akustik konser veriliyor.

TURKU / TURKU KALESİ

Şehrin güneyinde yer alan kale Turku'nun en turistik yerlerinden biridir. 1280'de bir adaya inşa edilmiş ve şehrin zamanla çökmesi ile ana karaya bağlanmış. 16. yüzyılda İmparator Johan burada ikamet etmiş ve o dönem kullandığı eşyalar kale içerisinde sergileniyor.

TURKU / TURKU KATEDRALİ

Finlandiya'nın en önemli dini yapısı olan katedral, ulus tarihindeki bir çok önemli tarihi olaylara tanıklık ettiğinden Fin mimari tarihinin en önemli kayıtlarından biridir. Finlandiya'nın önemli sembollerinden biri olan bu katedral, Aura Nehri üzerinden görülebiliyor. Katolik kilise olarak inşa edilmiş olan Katedral eski meydanda yer alıyor. Noel zamanı tüm halkın toplandığı bu meşhur meydan turistik olarak da çok tercih edilen bir meydandır.