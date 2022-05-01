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Finlandiya’da Vappu coşkusu: Çok sayıda insan kutlamalara katıldı

Finlandiya'da kışın sonunun bir işareti olan Vappu, ülkede yoğun katılım ve coşkuyla kutlanıyor.

Sozcu.com.tr
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Finlandiya’da Vappu coşkusu: Çok sayıda insan kutlamalara katıldı

Finlandiya’nın geleneksel bayramı Vappu bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. 1 Mayıs’ta kutlanan ve kışın sonunu işaret eden bir Fin bayramı olan Vappu, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile birlikte gerçekleşiyor.

Vappu kutlamaları 30 Nisan sabahından 1 Mayıs gecesine kadar sürüyor. Vappu bayramının katılımcıları, Helsinki’de bir geçit törenine katılıyor, ardından da şehrin dört bir yanındaki parklarda düzenlenen büyük açık hava pikniklerinde eğleniyor.
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