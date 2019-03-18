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Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Küpe Dağları
Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Küpe Dağları
Konya'nın Seydişehir ilçesinin batısında bulunan Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi haline geldi.
Seyahat 18 Mart 2019 - 12:08

Seydişehir ilçesinde 9 kişiden oluşan doğa ve fotoğraf tutkunu grup, bölgenin en yüksek dağı Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları’na tırmandı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği bölgede soğuk havaya  aldırmayan dağcılar, zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Dağcılardan Turgut Karabacak, yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Tırmanış ekibinden Mevlüt Ünal da hafta sonları spor yaparak zinde yaşamın kapılarını araladıklarını belirterek, “Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı bizi
buralara kadar getiriyor.” dedi.

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