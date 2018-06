Fransa seyahatinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yolu Fransa'ya düşenlere tavsiye edilecek lezzetler saymakla bitmeyeceği gibi, kaçırmamanız gerekenler şöyle sıralanabilir:

1. Chateaubriand

İlk tadımı Fransa'daki Londra Büyükelçisi Chateaubriand tarafından yapılan bu nefis et yemeği, ilerleyen yıllarda büyükelçinin adıyla anılmaya başlamış.

Baharat, tereyağı ve yumurta sarısı ile pişirilen dana fileto içeren bu ana yemek, ünlü Fransız şaraplarıyla birlikte tüketilen lezzetli ana yemeklerden biri.

2. Soğan Çorbası

Karamelize edilmiş soğan, eritilmiş lezzetli peynirler ve sığır eti ile yapılan bu lezzetli çorba, Fransa dışındaki ülkelerde de sıklıkla karşılaşacağınız bir yiyecek olsa da şüphesiz ana vatanında ayrı bir lezzetle pişirilir.

Türk mutfağı ile alıştığınız damak tadına en yakın yiyeceklerden biri olan soğan çorbası, tatmadan dönmemeniz gereken efsane lezzetlerden biri.

3. Ratatouille

Çok az yağ ile yüksek ısıda fırınlanarak pişen sebzelerden oluşan Ratatouille, genellikle yan yemek olarak tüketilse de ana yemek olarak da tercih edebileceğiniz zengin içeriğe sahip.

Özellikle et tüketmeyi sevmeyenlerin favorisi olan bu lezzetli sebze yemeği, mutlaka tadılması gereken Fransız lezzetlerinden biri.

4. Cassoulet



Büyüleyici et yemeklerinden bir diğeri olan Cassoulet, Fransız Güveci olarak da adlandırılan, kuru fasulyeli bir et yemeği. İlk bakışta kuru fasulyeyi andırsa da bir çok yönden farklı bir lezzet sunan Cassoulet yemeği, kuzu ya da domuz eti ile kısık ateşte uzun süreli olarak pişiriliyor.

Yoğun kıvamı ile etin, kuru fasulyenin hatta baharatın bile tadını en güzel şekilde alacağınız bu Fransız yemeği de tatil sonrası özleyeceğiniz lezzetler arasında yer alacak.

5. Creme Brulee

Fransız mutfağına ait efsane tatlılardan biri olan Creme Brulee, 1600'lü yıllardan beri akla gelen ilk Fransız tatlılarından biri olarak bilinir. Krema ve süt ile birlikte çok sayıda yumurta içeren tatlı, benzersiz kıvamı ile geniş bir hayran kitlesine sahip denilebilir.

Pişirme işleminden sonra üzerine eklenen karamelizeleştirilmiş şeker ile tadına tat katan Creme Brulee, Fransa seyahatinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasında.

6. Sufle

Her yaştan, her dilden, her coğrafyadan, kısaca dünyanın her yerinden çok sayıda hayranı bulunan leziz bir tatlı çikolatalı sufle. Yumuşacık kek içerisinde sıcacık akışkan bir çikolata ile yiyenleri büyüleyen efsane Fransız tatlısı, şüphesiz, Fransız mutfağının en zor yapılan yiyeceklerinden biri.

Seveni bu kadar çok, yapması da bir o kadar zor olunca; Fransa seyahatinden güzel bir sufle yemeden dönmek mümkün değil.

7. Kruvasan

Yine dünyaca sevilen Fransız lezzetlerinden biri olan kruvasan, bir çok kurabiye markası tarafından paketler halinde satılmaya başlanmış olsa da; ana vatanında taze taze yemenin lezzeti başka olur. Fransa'nın hemen hemen tüm kafe ve restoranlarında kolaylıkla bulabileceğiniz kruvasan, Fransa halkı tarafından kahvaltılarda ve ara öğünlerde çok sık tercih edilen bir atıştırmalık. Birbirinden farklı reçellerle, çikolata ya da karamel ile tüketilen çıtır hamur, Fransa seyahatinize sıcak bir tat katacak eşsiz lezzetlerden biri.

Daha birçok yiyecek ile dünya mirası sayılan benzersiz lezzetlerin yer aldığı Fransız mutfağı, Fransa seyahatinizin uzamasına bile neden olabilir…