Fransa’nın narenciye kokulu festivali

Fransa'nın tatil cenneti Cote d'Azur bölgesinde yer alan Menton, denizi, plajarı, tarihi binaları ve her köşesine sinen limon ve portakal kokularıyla ülkenin en ünlü tatil beldeleri arasında yer alıyor. Kentin bir de dünyaca ünlü festivali var.

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Her yıl şubat ayının ortalarından mart ayının başına kadar rengarenk, lezzetli ve c vitamini dolu bir festival olan Menton Festivali, 1930’larda bir limon ve portakal yüklü birkaç el arabası ile başladı.

Festival günümüzde, dünyanın çeşitli yerlerinden 200 bin turistin katıldığı, 150 bin tondan fazla meyve kullanılan büyük bir şenlik haline dönüştü.

Bu yıl 89.’su düzenlenen festival yine renkli anlara sahne oldu.