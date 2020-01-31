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Fransa’nın zarif kenti Aix En Provence
Fransa’nın zarif kenti Aix En Provence
Fransa'nın güneyinde yer alan Aix-en-Provence, köklü tarihi ve zengin kültürüyle, Fransa'nın en gözde kentlerinden biri.
Seyahat 31 Ocak 2020 - 11:29

Marsilya’ya 25 km uzaklıktaki kent, Bouches-du-Rhône departmanına bağlı.

Foto: DepoPhotos

Aix-en-Provence şehrinin kuzeyinde kalan kısımlarında, özellikle Puyricard’da burjuva kesiminin yaşadığı söylenirken, bu şehirdeki evlerin Fransa’da en pahalılar arasında olduğu bilinmekte.

Foto: DepoPhotos

Aix-en-Provence’ın 10 km kuzeyinde Cezanne ve Picasso’nun tablolarını yaptığı lavanta tarlalarıyla kaplı St. Victoire Dağı bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Burada Picasso’nun yaşadığı şato da var ancak ziyaretçilere açık değil.

Foto: DepoPhotos

Yeraltı suları, sabunları, lokumu, sucuğu ve keçileriyle meşhur olan şehir 200’ün üzerinde çeşme ve dört üniversite barındırıyor.

Foto: DepoPhotos

Bunun yanında bakkalları, seyyar marketleri ve 300’ü aşkın aile çay bahçesiyle Fransız piknik kültürünü yansıtan kent uzun yıllar Roma İmparatorluğu egemenliğinde olduğundan o döneme ait eserlere de sahip.

Foto: DepoPhotos

Aix-en-Provence pahalı bir kent olduğundan, çoğu turist konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarını Marsilya’da karşılıyor.

Foto: DepoPhotos

İki kent arasındaki mesafenin yakınlığı, turistler açısından avantaj oluşturuyor.

Foto: DepoPhotos

Ilıman bir iklime sahip kent yaz aylarında oldukça kalabalık olduğundan, sonbahar ve ilkbahar ayları sakinliği tercih edenler için uygun sezon.

Foto: DepoPhotos

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