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Frigya Vadileri sessizliğe büründü
Frigya Vadileri sessizliğe büründü
Afyonkarahisar- Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında kalan Frigya Vadileri, vorona virüsü salgını sonrasında sessizliğe büründü.
Seyahat 24 Mart 2020 - 13:13

Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından olan Frigya Vadileri'ne düzenlenen geziler koronavirüs salgını sonrasında durdu.

Foto: İHA

Büyük bir kısmı Afyonkarahisar sınırlar içerisinde kalan yaklaşık 3 bin yıl önce Frigler'in kayaları oyarak inşa ettiği yerleşim yerlerinde şimdilerde sessizlik hakim. Daha önce ki dönemlerde yerli yabancı pek çok kişiyi ağırlayan vadi, en ıssız günlerini geçiriyor.

Foto: İHA

VATANDAŞLAR SÜRECİN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Frigya Vadileri arasında kalan İhsaniye ve köylerindeki vatandaşlar bu salgının bir an önce sona ermesini diledi. Vatandaşlar, “Buraya her gün turlar gelirdi. İnsanlar vadiyi baştan sonra gezer, fotoğraf çekerdi. Ancak bu durum bir anda kesildi. Bir an önce bu salgının sona ermesini diliyoruz.” dediler. İHA

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