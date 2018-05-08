Gaziantep gezilecek yerler: Tarihi, kültürü, mutfağıyla turizm şehri Gaziantep…

Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından biri olan ve Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selefkoslar, Roma ve Bizans, İslam-Arap ve İslam-Türk devirlerinin izlerini taşıyan Gaziantep'in gezilecek tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik...

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Kahramanmaraş’tan Halep’e, Birecik’ten Akdeniz kıyılarına ve Diyarbakır’dan İskenderun’a giden ana yollar üzerinde bulunduğundan, her dönemin kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini taşıyan Gaziantep, dünyaca ünlü baklavası, fıstığı, Türk damak tadının eşsiz lezzetlerini barındıran yemekleri ve Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaası ile Gazi ünvanı alan çok önemli şehirlerimizden biridir. Şimdi eski adı Ayıntap olan Gaziantep’in gezilecek tarihi ve turistik yerlerini tanıyalım…

TÜRK TARİHİNİN EŞSİZ KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ

I. Dünya Savaşı sonunda, önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep Savunması, Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihinde yiğitlik, kahramanlık ve fedakarlığın eşsiz bir örneğidir. Gaziantep Savunması, Güneydoğu Anadolu’yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi, milli birliğin ve şuurun abideleştiği bir destan olarak tarihte yerini aldı.

Kurtuluş Savaşı’nda halkın göstermiş olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle şehre 8 Şubat 1921 tarihinde T.B.M.M tarafından “GAZİ”lik ünvanı verilmiş, Layiha-i Kanuniye’nin l. Maddesi “Ayıntap livası merkezi olan Ayıntap kasabasının namı Gaziayıntap’a tahvil olunmuştur.” Böylece de Antep, Gaziantep olmuştur.

TÜRKİYE'NİN KENDİNE ÖZGÜ LEZZETLERİ:

GAZİANTEP’İN GEZİLECEK YERLERİ…

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

9 Eylül 2011 tarihinde açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir.

Antik Zeugma şehri, MÖ 300’de Büyük İskender tarafından ”Selevkia Euphrates” adıyla kuruldu. Romalı Komutan Pompeius MÖ 64’de kendine yaptığı yardımlar karşılığında kenti 1. Antiachos’a verdi. Kommagene Krallığı’nın 4 büyük şehrinden biri olan kent, MÖ 31’den itibaren tamamıyla Roma İmparatorluğuna bağlandı ve ”köprü”, ”geçit” anlamına gelen ”Zeugma” adını aldı. Roma döneminde büyük bir zenginlik ve ihtişam yaşayan Zeugma, Kommagene Krallığı'nın en büyük dört kentinden biri unvanını elde edecek zenginliğe ulaşmayı da başarmıştır. Mozaiklerin en görkemlilerinin keşfedildiği Poseidon ve Euphrates villalarının tüm duvarları ve hatta tabanlarının dahi mozaik ve fresklerle süslenmiş olması kentin zenginliğinin kanıtları. Müzede yer alan mozaik panoların tamamı çok büyük ustalık eseri. Bazılarının tam 500.000 parçadan meydana getirilmiş olması yanında figürlerin gerçekçilikleri ve canlılıkları görenleri büyülüyor. MS 2. yüzyıl tarihli Maenad ya da daha bilinir adıyla Çingene Kızı Mozaiği, müzenin en beğenilen buluntusu ve Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak adlandırılmaktadır.

GAZİANTEP KALESİ VE SAVAŞ MÜZESİ

Türkiye'deki kale örneklerinden ayakta kalabilmiş olanlar arasında en güzelllerinden biridir. Şehir merkezinde, Alleben Deresi'nin güney kenarında, yaklaşık 25-30 metre yükseklikte bir tepe üzerindedir. İlk olarak Roma döneminde höyük üzerinde bir gözetleme kulesi olarak yapılmış, bugünkü biçimini ise “Kaleler Mimarı” olarak adlandırılan Bizans İmparatoru Justinyanus döneminde M.S. VI. yüzyılda almıştır. Kale çapı yaklaşık 100 metre çevresi 1200 metre olan gayrı muntazam dairesel bir şekle sahiptir. Kale bedenleri üzerinde 12 adet kule mevcuttur. Kale, günümüzde “Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi” olarak kullanılmaktadır. Gaziantep’in gösterdiği savunma 45 dakikalık bir belgeselle kale içerisinde gösterilmektedir. Kentin olağanüstü panoramik manzarası için Gaziantep Kalesi’ni mutlaka ziyaret edin.

ZİNCİRLİ BEDESTEN

Halk arasında “ Kara Basamak Bedesteni” olarak bilinen ve XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan Zincirli Bedesten, özellikle baharatcı ve turistik eşya satıcılarına otantik bir ortam sunmaktadır. Bedestenin beş kapısı bulunmaktadır. Güney kapısındaki dört mısralık kitabenin yazarı Kusiri'dir. Biri kuzeyden güneye,diğeri doğudan batıya uzanan ve birbiri ile kesişen iki bölümden meydana gelmektedir. Üstü kapalı ve tek katlı bir yapıdır.Daha sonraları üzerine bir kat daha yapılarak Adliye binası olarak kullanılmışsa da 1957 yılındaki yangında bu bölüm tamamen yok olmuştur.

DÜLÜK ANTİK KENTİ

Bilinen ilk yerleşimi 600 bin yıl öncesine tarihlenen Dülük, “Antik Kent” ve “Kutsal Alan” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Antik yerleşim, Dülük Köyü'nün kuzey bitişiğindeki Keber Tepesi ve çevresinde toprak altındadır. Dülük Mitras Tapınağı, 1997-1998 yıllarında ortaya çıkarılmıştır. Anadolu'da bulunan Mitras Yeraltı Tapınağı'nın ilkidir. Kutsal alan ise Dülük Köyü'nün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde, Dülük Baba tepesinde yer almaktadır. Keber Tepesi'nin karşı sırtları, antik yerleşmenin nekropol (mezarlık) alanıdır. Burada çok sayıda kayaya oyulmuş oda mezarları mevcuttur. Dülük'te Keber Tepesi'nde yapılan bilimsel kazılarda Alt Paleotik döneme ait çakmaktaşı aletler ve bu aletlerin yapıldığı atölyeler bulunmuştur.

TÜRKİYE’DE GÖRÜLMESİ GEREKEN 5 KÜLTÜR MİRASI



YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ

İslâhiye ilçesinin 22 kilometre güneydoğusunda, Yesemek Köyü'nün Karatepe sırtlarında yer almaktadır. Yesemek M.Ö. 14. yüzyıl ile 7. yüzyıl arasında, yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesiydi. M.Ö. 8. yüzyılın son çeyreğinde, “Asurlular” tarafından faaliyetine son verilmiş. 300'ün üzerindeki yontu taslağının toprak altından çıkarılıp belli bir düzende sergilendiği müzede, taslakların büyük çoğunluğunu kapı aslanları oluşturmaktadır. Anıtsal sfenksler, ayı adam, savaş arabası, Amanos dağlarını temsil eden dağ adamları, av sahnesi kabartmaları ve mimari parçalar müzede hayat bulan diğer eserler arasındadır.

RUMKALE

Rumkale Fırat ve Merzimen kıyılarından itibaren dimdik yükselen sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepe üstüne kurulmuştur. Rumkale'ye Kasaba köyünden ve Halfeti'den teknelerle kolaylıkla ulaşılmaktadır. Kale iki beden halindedir. Birinci beden; kalenin doğu, kuzey ve batıda doğal kayalığın dik olarak yontulmasıyla, doğal sur meydana getirilerek oluşturulmuştur. İkinci beden ise bu doğal surun üstüne sert kalker kesme taşlarla sur duvarı olarak yapılmıştır. Kuzey ve doğu surlarında dikdörtgen planlı 7 burç ile kuzeyde çok sayıda mazgal pencere yer almaktadır. Kalenin güney yöndeki kayalık uzantısı 12. yüzyılda 30 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde oyularak uçurum (hendek) haline getirilmiştir. Kale 120 metre genişliğinde ve 200 metre uzunluğunda bir alanı kaplamaktadır.

BAKIRCILAR ÇARŞISI

Bakırcılar Çarşısında yer alan dükkanların yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. y.y. da yapıldığı düşünülmektedir. Tek katlı dükkanlardan oluşan çarşı, hanlar bölgesi içinde yer almaktadır. Kemerli girişlerle sokağa açılan dükkanlar düzgün kesilmiş sert kalker (keymıh) taştan yapılmıştır. “Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 8 sokak ve 280 dükkan restore edilmiştir. Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan çarşı Tarihi Kentler Birliği'nin “Başarı Ödülüne” layık görülmüştür.