Gaziantep’in doğa harikası Habeş Kanyonu

Habeş Kanyonu hakkında değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de ve dünyada bir örneğinin daha olmadığını söyledi.

Bölge halkı tarafından “Habeş Deresi” olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla ziyaretçilerini adeta eşi görülmemiş bir görsel şölenle buluşturuyor.

Kanyon, Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Kırsal Mahallesi'ndeki Ardıl Çayı deresinden Araban Ovası’nın ortasından süzülerek Fırat Nehri ile birleşiyor.

8 bin 650 metre uzunluğundaki Habeş Kanyonu, aynı zamanda dağcılık sporuna da elverişli bir alan sunuyor.

Kanyon geçişi boyunca, yer yer 40 derece eğimli patikalar ve 2 ila 3 çadırlık konaklama alanları bulunuyor.