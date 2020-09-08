Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gaziantep’in doğa harikası Habeş Kanyonu
Gaziantep’in doğa harikası Habeş Kanyonu
Gaziantep’in Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi ve tabiatıyla herkesi kendine hayran bırakacak Habeş Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.
Seyahat 8 Eylül 2020 - 11:38

Habeş Kanyonu hakkında değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de ve dünyada bir örneğinin daha olmadığını söyledi.

Foto: DepoPhotos

Bölge halkı tarafından “Habeş Deresi” olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla ziyaretçilerini adeta eşi görülmemiş bir görsel şölenle buluşturuyor.

Foto: DepoPhotos

Kanyon, Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Kırsal Mahallesi'ndeki Ardıl Çayı deresinden Araban Ovası’nın ortasından süzülerek Fırat Nehri ile birleşiyor.

Foto: DepoPhotos

8 bin 650 metre uzunluğundaki Habeş Kanyonu, aynı zamanda dağcılık sporuna da elverişli bir alan sunuyor.

Foto: DepoPhotos

Kanyon geçişi boyunca, yer yer 40 derece eğimli patikalar ve 2 ila 3 çadırlık konaklama alanları bulunuyor.

Etiketler