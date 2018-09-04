Gece fotoğraf çekerken daha iyi sonuç almanızı sağlayacak ipuçları

Gecenin karanlığını ve şehrin ışıklarının yarattığı atmosferi sevenlerin en büyük tutkusu gece fotoğrafçılığıdır. Çekim tekniklerinin en yoğun kullanıldığı alan olan gece fotoğrafçılığı, ister amatör ister profesyonel tüm fotoğrafçıların ilgisini çeker. Ancak gün ışığının doğal aydınlatma becerisinin ortadan kalktığı gece çekimlerinde genellikle doğru pozlanmayan kareler, yanlış flaş kullanımı nedeniyle karanlık ve bulanık fotoğraflar elde edilir...

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Gece Çekimi Yapacağınız Yere Önceden Giderek Keşif Yapın

Gece fotoğraf çekimi yapacağınız bölgenin ışık gölge dengesi, ışıklandırılma biçimi, renkler fotoğraf çekimi için gereken ayarlamalar hakkında size bilgi verir. Sokak lambalarının hangi renkte aydınlattığı, hangi noktalarda bulunduğu, şehrin ışıklarının ne zaman belirginleştiği gibi küçük ayrıntılar, çekiminizin kalitesinde belirleyici rol oynar. Birkaç kere çekim yapmak istediğiniz bölgede deneme gece çekimleri yaparak fotoğraf karelerinizin daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz.

Tripod Kullanın

Gece fotoğrafçılığının vazgeçilmez araçlarından biri tripodlardır. Gece çekilen fotoğraflarda makinenin sabit durmasını sağlayarak tamamen titremesinin önlenmesi, fotoğrafın kalitesi açısından oldukça önemlidir. Kamera ağırlığınızı taşıyabilecek kapasiteye sahip, çok ağır olmayan, kaliteli bir kafa yapısındaki tripod ile gece çekimlerinizi mükemmelleştirebilirsiniz.

Manuel Netleme Yapın

Gece çekimlerinde fotoğraf makinesi düşük ışık nedeniyle otomatik netlemede zorlanabilir. Makinenizin manuel focus ayarlarına gelerek kadrajı büyütüp netlik işlemini kendiniz yapabilirsiniz. Böylece kadrajınızı değiştirme gereği duymadan istediğiniz kadar çekim yapabilir ve uzun pozlamaya hakim olabilirsiniz.

En Keskin Diyafram Değerinde Çekim Yapın

Sweet spot da denilen lensin en keskin diyafram değeriyle yapılan gece çekimleri daha verimlidir. Ortalama olarak f.8 ve f.16 aralığında olan diyafram değeri, gece çekimlerinin daha keskin ve net olmasını sağlar.

RAW Formatta Çekim Yapın

Gece çekimlerinin RAW formatta yapılması yani ham bir şekilde kaydedilmesi fotoğraflar üzerinden rahat bir şekilde ayar yapmanıza olanak sağlar. Çekilen fotoğraflar üzerinde düzenlemeleri daha kolay bir şekilde yaparak özellikle gece çekimlerinde sık yapılan yanlış pozlama, yanlış renk ve düşük ışıklı kareleri düzeltebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda ve Zamanlayıcı Kullanın

Gece çekimlerinde fotoğraf makinesinin sarsılmaması, çekilen fotoğrafın kalitesi açısından son derece önemlidir. Kameraya dokunulmaması, sarsılmaması ve sallanmaması için zaman ayarlayıcı özelliğini kullanabilirsiniz. İstediğiniz kareyi yakalayarak deklanşöre bastıktan sonraki 2-5-10. saniyelerde fotoğraf çekme komutu verebilirsiniz. Böylece hem uzun pozlama gerektiren çekimlerde hem de hareketli fotoğraflarda istenilen kaliteyi yakalayabilirsiniz.

Gece Çekimlerinde Beyaz Dengesi

Gece çekimlerinde fotoğraf makinesinin beyaz dengesi ayarı da oldukça önemlidir. İster manuel olarak kendiniz isterse de otomatik olarak fotoğraf makinenizin beyaz dengesini kullanın, her iki durumda da görüntüyü RAW olarak kaydetmeniz, görüntü ayarlarında değişiklikler yapabilmenizi sağlar. Gece çekimlerinde gökyüzünün soğuk renklerde şehrin ise sıcak renklerde olması istenir. Fotoğraf makinesinin kelvin değeri artırıldıkça sıcak renkler, azaltıldıkça ise soğuk renkler elde edilir. Deneme yanılma yöntemi ile gece çekimlerinde arzu edilen beyaz dengesine ulaşabilirsiniz. Dışarıdan gelen ışık renklerine göre fotoğraf makinenizin beyaz dengesi modlarından shade ve fluorescent seçeneklerini deneyebilirsiniz.

Harici Işık Kullanmayı ve Flaş Fotoğrafçılığını Deneyin

Gece çekimi yapacağınız alanı inceledikten sonra kendinize basit bir ışık ayarlaması yapabilirsiniz. Flaş ya da sürekli bir ışık kaynağı kullanmak daha keskin fotoğraflar çekmenize faydalı olabilir. Flaş kullanmak gece çekimlerinde hatalı ışık kullanımına neden olabilir. Yanlış kullanılan flaş, fotoğrafın bir bölümünün parlamasına neden olabilir. Özellikle insan yüzlerinin beyaz çıkması, yanlış kullanılan flaş çekimlerinden dolayıdır.