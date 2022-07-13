Gecikmeli uçuşlar bakımından Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı

Bir seyahat acentesi, Avrupa'daki havalimanlarını gecikme süreleri ve sayıları bakımından inceledi.

Sozcu.com.tr

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Goldman destekli çevrimiçi seyahat acentesi Hopper Inc, havalimanları, havayolları ve seyahat teknolojisi şirketleri için dijital uçuş bilgileri ve analitik sağlayıcısı olan Resmi Havacılık Rehberi aracılığıyla, müşterileri rezervasyon yaptıkları rotalardaki aksaklıklar hakkında bilgilendirmek amacıyla çeşitli verileri inceledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, üç günlük bir gecikmeyi yansıtan rakamlar, herhangi bir kamu veri kaynağından daha güncel olarak biliniyor.

İşte Temmuz 2022’nin verilerine göre, gecikmeli uçuşlar bakımından Avrupa’nın en kötü 10 havalimanı…

1. BRÜKSEL HAVALİMANI (BRU)

Brüksel, Belçika

%72 ertelendi, %2.5 iptal edildi.

2. FRANKFURT ULUSLARARASI HAVALİMANI (FRA)

Frankfurt, Almanya

%68 ertelendi, %7.8 iptal edildi.

3. EINDHOVEN HAVALİMANI (EIN)

Eindhoven, Hollanda

%67 ertelendi, %1.8 iptal edildi.

4. LUTON HAVALİMANI (LTN)

Londra, İngiltere

%66 ertelendi, %2.7 iptal edildi.

5. LISZT-FERENC ULUSLARARASI HAVALİMANI (BUD)

Budapeşte, Macaristan

%65 ertelendi, %2.1 iptal edildi.

6. LİZBON HAVALİMANI (LIS)

Lizbon, Portekiz

%65 ertelendi, %4.8 iptal edildi.

7. CHARLES DE GAULLE HAVALİMANI (CDG)

Paris, Fransa

%62 ertelendi, %3.1 iptal edildi.

8. SCHIPHOL HAVALİMANI (AMS)

Amsterdam, Hollanda

%61 ertelendi, %5.2 iptal edildi.

9. COTE D’AZUR HAVALİMANI (NCE)

Nice, Fransa

%60 ertelendi, %3.4 iptal edildi.

10. GATWICK HAVALİMANI (LGW)

Londra, İngiltere

%59 ertelendi, %1.4 iptal edildi.

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