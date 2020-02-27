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Geçmişi ve bugünü yaşatan Belçika şehri Gent
Geçmişi ve bugünü yaşatan Belçika şehri Gent
Belçika'nın Schelde Nehri ve Lys ırmaklarının akarsu birleşiminde kurulu Gent, geçmişin ve bugünün mükemmel dengede bir arada buluştuğu kompakt, otantik bir şehir.
Seyahat 27 Şubat 2020 - 15:39

Orta Çağlarda kuzey Avrupa’nın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri olan kent, o günlerin izlerini görkemli yapılarıyla hala taşıyor.

Foto: DepoPhotos

Şehirde yürümek zaman içinde yolculuk yapmak gibi.

Foto: DepoPhotos

On dördüncü yüzyıldan kalma binalar arasında dolaşırken tarihi solur, köşeyi döndüğünüzde karşınızıa çıkan modern yapılarla kendinizi aniden günümüzde buluverirsiniz.

Foto: DepoPhotos

Müzik, tiyatro, film ve görsel sanat festivalleriyle dolu kültürel bir takvimi olan kent, bu yönüyle de her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Foto: DepoPhotos

Bunlar arasında en ünlüsü, her yıl 10-15 gün süren Gent Festivali.

Foto: DepoPhotos

Arnavut kaldırımı sokakların iki yanına serpişmiş şık yeni restoranlar ve barların yanısıra alışveriş yapabileceğiniz çok sayıda dükkan da sizi bekliyor.

Foto: DepoPhotos

Nüfusu 250 bine yakın olan Gent, üniversitesinden dolayı aynı zamanda bir öğrenci kenti ve öğrenciler nüfusun yüzde 15’ini oluşturuyor.

Foto: DepoPhotos

Brüksel'den ise bir saatlik bir tren yolculuğu ile ulaşılabilen Gent’te görülmesi gereken yerler arasında St Bavo Katedrali, UNESCO Dünya Mirası Lsitesi’nde de yer alan çan kulesi Belfort en Lakenhalle, Gravensteen Kalesi ön plana çıkıyor.

Foto: DepoPhotos

Tabii ki kanalda tekne gezisi yapmayı da ihmal etmemek lazım.

Foto: DepoPhotos

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