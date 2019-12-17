Geçmişin izinde: Modern zaman piramitleri

Eski dünyada sıkça rastlanan piramitler, dünyanın en dayanıklı tarihi eserleri arasında yer alır. Gerek Eski Mısır’da gerekse Maya Uygarlığı’nda inşa edilen piramitler, yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarırken, mimari tekniklerinin gelişmesiyle birlikte modern piramitler ortaya çıkmaya başladı. Luksor Oteli ve Piramit Arena gibi geçmişin izindenj gelen modern zaman piramitleri, her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Piramit Arena, ABD

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Piramit Arena, dünyanın en büyük altıncı piramidi olarak bilinir. 100 metrelik yüksekliği ile dikkat çeken Piramit Arena, Mısır'daki Giza Piramiti'nden biraz daha kısadır.

Piramit Arena'nın ilk inşa edildiği yıllarda piramidin önünde bulunan II. Ramses'in heykeli şu an Memphis Üniversitesi'nin bahçesinde yer almaktadır. Bu piramiti görmek isterseniz Memphis'teki Piramit Arena, spor karşılaşmaları için özel olarak tasarlanmıştır. Missisipi Nehri'nin kıyısına kurulan spor kompleksinin kapasitesi yaklaşık 20 bin kişidir.

Hoşgörü ve Barış Sarayı, Kazakistan

Kazakistan'ın simgelerinden biri olan Hoşgörü ve Barış Sarayı, modern dönem piramitleri arasında en çok dikkat çeken yapılardan biridir. Dönemin başbakanı Nazarbayev, bağımsızlığın bir sembolü olan bu yapı için milyonlarca dolar harcamıştır. Hoşgörü ve Barış Sarayı, 2004 ve 2006 yılları arasında inşa edilerek ülkenin en önemli yapılarından biri haline gelmiştir.

62 metre yüksekliğindeki piramit, aynı şekilde 62 metrelik taban uzunluğuna da sahiptir. Dışarıdaki sıcaklık -40 ve 40 derece arasında değişiklik gösterirken piramit içindeki sıcaklık aynı seviyede kalmaktadır. Üstelik bu piramidin içinde 1500 kişilik bir opera salonu da bulunur. Opera salonunda birçok önemli toplantı ve seminerler düzenlenir.

Louvre Piramidi, Fransa

Günümüzün en bilinen piramitlerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Piramidi'dir. Cam ve metal malzemeden imal edilen Louvre Piramidi'nin çevresinde 3 adet küçük başka piramit de bulunur. 1989 yılında inşası tamamlanan piramit, Louvre Müzesi'nin girişi olarak kullanılır ve şehrin en önemli mimari yapıları arasındadır.

Yakından bakıldığında Louvre Piramidi'nin Giza Piramidi ile olan benzerliği görülebilir. Bir rivayete göre piramit, 666 parça camdan imal edilmiştir fakat Louvre Müzesi'nin istatistiklerine göre piramidin inşası esnasında 673 adet cam parçası kullanılmıştır. Sizde bu piramidi daha yakından görmek isterseniz Paris turlarına katılabilirsiniz.

Ryugyong Oteli, Kuzey Kore

Dünya medyası tarafından korku piramidi ve kıyamet oteli olarak lanse edilen bu piramit, kendine özgü şekli sayesinde zamanla popüler olmayı başarmıştır. Ryugyong Oteli, içerisinde birçok farklı odayı, dükkanı, ofisi ve restoranı barındırır.

Dünyanın en uzun oteli olması planlanarak inşa edilen piramitte 105 oda yer alır ve piramidin yüksekliği 330 metredir. Ryugyong Oteli, Kuzey Kore'nin en önemli simgeleri arasında bulunur ve her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret edilir.

Luxor Oteli, ABD

Las Vegas'ta bulunan Luxor Oteli, Giza ve Kefren piramitlerinin ardından dünyadaki en uzun üçüncü piramit olarak bilinir. Toplam maliyeti 365 milyon dolar olan yapı, 18 aylık bir inşaatın ardından 1993 yılında tamamlanmıştır. 30 bölüme ayrılan otel, MGM Resorts tarafından işletilir.

Luxor Oteli'nin içerisinde 4400 adet oda, yüzme havuzu, kilise, restoranlar, mağazalar, gece kulüpleri ve oldukça büyük bir kumarhane de yer alır. Otelin içerisinde yaklaşık 30 metre uzunluğunda Sfenks heykeli bulunur ve bu heykel, Mısır'daki aslının birebir kopyasıdır. Ayrıca otelin içerisinde yaklaşık 40 metre yüksekliğinde dikili taş da vardır. Tüm bunların yanı sıra Luxor Oteli'nin tepesinde yer alan aydınlatıcı, dünyanın en güçlü aydınlatıcılarından biri olarak kabul edilir. Bulutsuz bir gecede Luxor Oteli'nin tepesindeki ışık, yaklaşık 400 km ötedeki Los Angeles'tan bile rahatlıkla görülebilir. Las Vegas otellerinde konaklayarak sizde dünyanın en uzun üçüncü piramitini daha yakından görme şansını elde edebilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti