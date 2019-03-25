Geçmişin tarihi havasını derinden hissettiren Osmanlı ilçeleri

Geçmişin tarihi havasını iliklerinize kadar hissettiren Osmanlı ilçeleri, birçok güzelliği de bünyesinde barındırıyor. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu ilçeleri, tatil rotanıza eklemeyi unutmayın.

Niksar

Orta Karadeniz'de yer alan ve Tokat ilinin bir ilçesi olan Niksar; tarih, doğa, kültür ve turizm kenti olarak biliniyor. Birçok medeniyette ev sahipliği yapmış olan ilçe, tarihi dokusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı Türk İslam kültürünü bir arada yansıtıyor. Niksar Kalesi, Niksar Ulu Cami, Yağıbasan Medresesi, Taşmektep ve Talazan Köprüsü uğramanız gereken yerlerin başında…

Niksar Ulu Cami Cami'nin minaresi Türkiye'de yapılan camiler içinde en büyük minareye sahip ve oldukça görkemli. Niksar Kalesi ise Bizans, Osmanlı ve Danişmentliler zamanında kullanılmış tarihi bir yapı. Yağıbasan Medresesi de Anadolu'da yapılan en eski medrese olarak biliniyor. Niksar'a yolunuz düşerse tarihe ışık tutan bu yapıları mutlaka ziyaret edin. Arasta Çarşısı'nda bulunan çeşitli dükkanlardan da sevdiklerinize hediyeler almayı unutmayın.

Elmalı

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Elmalı, Antalya iline bağlı bir ilçe. Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan bu ilçe, tarihsel mirası ile de göz dolduruyor. Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı idaresine geçen Elmalı, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerindendi. Ayrıca Antalya'daki en büyük Osmanlı yapısı olan Ömer Paşa Cami'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu da ilçede geçmişin tarihi izlerini görebilmenizi sağlıyor.

Elmalı'da, tarihin en büyük ve en eski güreşleri olan yeşil yayla yağlı pehlivan güreşleri de yapılıyor. Ayrıca kültürel zenginlikleriyle de turizm alanında öne çıkıyor. Bakırcılık, demircilik, kuyumculuk, halı dokumacılığı, taş işlemeciliği, kahve değirmeni ve ahşap işçiliği gibi el sanatlarına burada sıklıkla rastlayabilirsiniz. Elmalı ilçesi; Kızılbeli Mezarları, Likya Yolu, Fildişi Çocuklu Kadın Heykeli, Gümüş Kral Heykeli, Semahöyük Küp Mezarları ve Söğle Yaylası gibi tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında…

Göynük

Eski ismi Koinon Gallicanon olan Göynük ilçesi, Bolu ilinin güneybatı kısmında. Tarihi ahşap evleriyle Osmanlı izlerini taşıyan ilçe, İstanbul'un ve çevredeki büyük şehirlerin hafta sonu kaçamaklarının başında geliyor. Türk yerleşim kültürünün en önemli örneklerini de Göynük'te görebilirsiniz. 150 yıllık Osmanlı evlerinin güzelliği, ziyaretçilerin de ilgi odağı.

Evler, alaturka kiremitleri ve cumbalı pencereleri ile kendisine hayran bırakıyor. Dar sokaklardaki çeşmeleriyle ve büyüleyici yeşil bahçeleriyle de harika bir görünümü var. Göynük ilçesine yolunuz düştüğü zaman, kadınların genellikle şalvar ve başörtüsü giydiğini görebilirsiniz. Çünkü tarım ilçesi olan Göynük'te kadınlar, rahat edebilmek ve tarlada çalışabilmek için çoğunlukla bu şalvarları giyiyor.

Birgi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi, Bozdağlar'ın serin yamaçlarında yemyeşil bir coğrafyaya ev sahipliği yapıyor. Yüksek taş duvarlı, alaturka kiremitli ve ahşap pencereli evleri ile görülmeye değer yerler arasında… Birgi'nin tarihi aslında çok eskilere dayanıyor. Frigler, Persler, Bergama Krallığı, Bizanslılar, Romalılar, Aydınoğulları ve Osmanlılar'a kadar uzanan Birgi, her medeniyetin izini taşıyor. Bu nedenle özellikle fotoğrafçılar ve gezginler için harika bir yer olarak görülüyor.

Birgi'ye geldiğiniz zaman tüm sokaklarında, Osmanlı döneminin ve tarih boyunca üzerinde yaşamış olan birçok medeniyetin izlerini görebilirsiniz. Eski konaklar, medreseler, türbeler ve camileriyle geçmişin tüm güzelliklerini taşıyor. Özellikle Çakırağa ve Sandıkoğlu konakları, Ulu Cami, İmam-ı Birgi Türbesi gezilmesi gereken yerler arasında. Sonbahar mevsimi için tatil rotanıza ekleyebileceğiniz bu yerde, ceviz ve kestane ağaçlarını da görebilirsiniz.

Bursa – Hisar

Hisar semti, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunuyor. Ayrıca şehrin tarihten bugüne taşıdığı en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Hisar bölgesinde, Bithynia Dönemi'nden Osmanlılar zamanına kadar birçok medeniyetin izleri mevcut. Bursa Kalesi, Balibey Han ve Kale Sokak görülmesi gereken yerler arasında.

Bursa'ya yolunuz düşerse bu semte mutlaka uğrayın. Tarihi Bursa evleri, tarihi camiler ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri ile tarihin izlerini sonuna kadar hissedebileceksiniz. Ayrıca İstiklal Şehitleri Anıtı ve Bursa Saat Kulesi de bu bölgede yer alıyor.

Sivas – Divriği

Sivas iline bağlı bir ilçe olan Divriği'nin her köşesi tarih kokuyor. İlçenin her yerinde hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler ve çeşmeler bulunduğu için tarihi dokuyu en iyi şekilde görebileceksiniz. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Divriği Kalesi, Kale Camii, Abdullah Paşa, Ayanağa, Sancaktar konakları gibi daha birçok görülmesi gereken yerler mevcut.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen yapı topluluğu, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiş. Aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmış. Divriği'ye yolunuz düşerse İslam mimarisinin bu başyapıtını görmeyi unutmayın. Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline getirilen Sivas, tarihin en önemli yapılarına ev sahipliği yapıyor.

Akçaabat – Orta Mahalle

Trabzon, Akçaabat'ın tarihi mirası olan Orta Mahalle, turistlerin ilgi odağı oluyor. Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve mahalle kültürü de gezilecek yerler arasında. Tarihi Timurciler Konağı ise yerli ve yabancı herkesin ilgi odağı konumunda yer alıyor.

Ayrıca yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar da turizme bir hayli katkıda bulunuyor. Tarihi mirası günümüze kadar taşıyan Orta Mahalle, eşsiz manzarası ile de göz dolduruyor.

Safranbolu

Karabük ilinin turistik bir ilçesi olan Safranbolu, benzersiz mimarisiyle dikkatinizi çekecek. Safranbolu'nun özgün mimarisi, 17. yüzyıldaki Osmanlı İmparatorluğu'ndan esinlenmiş. Tarihi değerleri, kent kültürü, yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, yöresel lezzetleri, doğal güzellikleri ile Safranbolu'yu, tatil rotanıza mutlaka eklemeniz gerekiyor.

Tokatlı Kanyonu ise Safranbolu'nun tarihi dokusunu hissedebileceğiniz bir yer olarak karşınızda. Geçmişin izlerini taşıyan Safranbolu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Ayrıca Safranbolu Kent Tarihi Müzesi'nde her türlü tarihi bilgi ve belgelerle birçok eşyayı görebilirsiniz. Müzenin bahçesinde ise Anadolu'nun ilk saat kulesi yer alıyor. Safranbolu'da, 18. yüzyıl dönemine dayanan 2000'den fazla geleneksel ev var. Cinci Hanı ve Hamamı, Bulak Mencilis Mağarası ve İncekaya Su Kemeri de görmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti