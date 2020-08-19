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Geleneksel Laterna Festivali
Geleneksel Laterna Festivali
Çekya’nın Liberic kentinde Laterna Festivali düzenlendi. "Tekerlekli Keman" olarak da bilinen laterna, belirli aralıklarda tellere bastıran tahta kıskıları kontrol eden bir klavye kullanılarak notaları basılan enstrüman.
Seyahat 19 Ağustos 2020 - 13:49

Bu keman benzeri enstrümanla ilgili en ilginç olan şey, tellerinin titreşiminin elle çevrilen bir kolla sağlanıyor olması. Laternanın, enstrüman çalınırken istikrarlı armonik sesler çıkaran birçok ses teli bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Laternanın ses kalitesi, gaydanın ses kalitesine çok benziyor.

Foto: DepoPhotos

Laterna, Batı Avrupa’da ilk icat edildiği 11. yüzyıldan bu yana birçok şekil ve boyut değişikliğine uğramış. Bu zamanlarda enstrüman, manastıra ait koro müziklerinde kullanılıyormuş.

Foto: DepoPhotos

17. yüzyıl boyunca enstrümandaki teknolojik gelişmeler bu aletin daha düşük sınıflara yayılmasına olanak tanıdı.

Foto: DepoPhotos

Bu, elit sınıfın enstrümanı alaya almasına ve küçümsemesine neden oldu ve laterna “dilencilerin liri” olarak anılmaya başlandı.

Foto: DepoPhotos

Çekya'da da geleneksel müzik enstrümanları arasında bulunan laterna için her yıl düzenlenen festival, bu yıl corona virüse rağmen yine yapıldı.

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