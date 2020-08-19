Geleneksel Laterna Festivali

Çekya’nın Liberic kentinde Laterna Festivali düzenlendi. "Tekerlekli Keman" olarak da bilinen laterna, belirli aralıklarda tellere bastıran tahta kıskıları kontrol eden bir klavye kullanılarak notaları basılan enstrüman.

Bu keman benzeri enstrümanla ilgili en ilginç olan şey, tellerinin titreşiminin elle çevrilen bir kolla sağlanıyor olması. Laternanın, enstrüman çalınırken istikrarlı armonik sesler çıkaran birçok ses teli bulunuyor.

Laternanın ses kalitesi, gaydanın ses kalitesine çok benziyor.

Laterna, Batı Avrupa’da ilk icat edildiği 11. yüzyıldan bu yana birçok şekil ve boyut değişikliğine uğramış. Bu zamanlarda enstrüman, manastıra ait koro müziklerinde kullanılıyormuş.

17. yüzyıl boyunca enstrümandaki teknolojik gelişmeler bu aletin daha düşük sınıflara yayılmasına olanak tanıdı.

Bu, elit sınıfın enstrümanı alaya almasına ve küçümsemesine neden oldu ve laterna “dilencilerin liri” olarak anılmaya başlandı.

Çekya'da da geleneksel müzik enstrümanları arasında bulunan laterna için her yıl düzenlenen festival, bu yıl corona virüse rağmen yine yapıldı.