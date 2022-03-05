Genç Osman’ın öldürülmesine neden olan Ukrayna’daki kale

Ukrayna'nın Hotin şehri yakınlarında Chernivtsi bölgesinde bulunan Hotin Kalesi, ülkenin yedinci harikası arasında sayılıyor.

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Ukrayna’nın batısındaki en güzel kentlerden Çernovtsı’ye bağlı Hotin, 12 bin nüfuslu küçük bir kasaba.

Dinyester Nehri üzerinde yer alan ve ‘Ukrayna’nın mimari harikaları’ndan biri olarak gösterilen Hotin Kalesi de 13. yüzyılda inşa edilmiş ve 15. yüzyıla kadar eklemelerle güçlendirilip büyütülmüş.

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 1620-1629 savaşlarına son veren Hotin Antlaşması, 1621 yılında bu kalede imzalandı.

Kaleyi o dönem Osmanlı padişahı olan Genç Osman almaya çalışmış fakat Lehistan ordusu güçlü bir savunma gerçekleştirmişti.

Savaşın nedeni, Lehistan’ın Eflak ve Boğdan’ın işlerine karışmasıydı.

Sultan Genç Osman’ın komutasındaki 200 bin askerlik ordu Lehistan’ın elindeki Hotin Kalesi’ni kuşatmıştı.

Kale alınamamasına rağmen anlaşmayla Osmanlı egemenliğindeki Boğdan’a bırakıldı.

Genç Osman, kalenin savaş sırasında alınamamasını Yeniçeri askerlerinin isteksiz savaşına bağlamış, savaş sonrası Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağını söylemişti. Bu kararı onun öldürülmesi ile sonuçlandı.