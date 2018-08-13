Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı bölgede bulunan Orta Doğu, Arap yarımadası, Pakistan ve Akdeniz gibi birçok bölgeyi kapsar. Hint Okyanusu ile Akdeniz’i bağlayan coğrafya, bir taraftan da doğu ve batı arasındaki kültürel ve ticari iletişimi kurar. Otantik ve sıcak bir atmosfere sahip bölge, büyüleyici gezi rotaları barındırır. Bölge, tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri ile geçmişi bugüne taşırken ziyaretçilerini otantik havası ile çevreler. Bu yazımızda İran ve Mısır gibi daha popüler destinasyonların dışında gezi rotanıza ekleyebileceğiniz Orta Doğu şehirleri için öneriler...

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1. Dünyanın en eski şehirlerinden biri: Amman

Ürdün'ün başkenti ve en büyük şehri olan Amman, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Şehrin tarihi milattan önce 7000 yılına kadar dayanır. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip olan şehir, Ürdün'ün her bölgesinden göç alır. Eski Ahit'te adı geçen ve tarih boyunca Emevi, Abbasi, Eyyübi, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının egemenliği altına giren şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapar. Doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölümden oluşan şehrin doğu bölümü tarihi Amman'ı, batı bölümü ise modern Amman'ı yansıtır.

Tıpkı İstanbul gibi yedi tepeli olan şehir her yıl sayısız turisti ağırlar. Roma'daki tiyatrolardan bile daha büyük kapasiteye sahip olan Antik Roma Tiyatrosu, mükemmel bir seyir sunan Amman Kalesi, eşsiz mimarisi ile Kral I. Abdullah Camisi, Herkül Tapınağı ve Mşatta Sarayı ve Prens Haşim Kuş Bahçesi görülecek yerler listesinde ilk sıralarda bulunur. Arkeoloji Müzesi, Kraliyet Otomobil Müzesi, Çocuk Müzesi ve Amman Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi de ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alır.

2. Beyaz Şehir: Maskat

Umman'ın hem ticaret merkezi hem de başkenti olan Maskat, beyazlara bürünen sokakları ve küçük evleri ile beğeni toplar. Ülkenin en kalabalık şehri olan Maskat, sadelikle şıklığı kusursuz bir şekilde bir araya getirir. Şehir, Arap, Hint, İngiliz ve Portekiz kültürlerinin izini taşır. Maskat, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile yıl boyunca sayısız ziyaretçinin uğrak yeri olur. Şehrin en çok ziyaret edilen yapılarının başında Sultan Kabus Camisi gelir. 20 bin kişi kapasiteye sahip yapı, Maskat'ın en ihtişamlı yapılarından biridir ve Orta Doğu'nun en büyük ikinci camisidir. Caminin tabanında serili tek parça İran halısı ve tavandan sarkan devasa avize tüm ziyaretçilerin odak noktası olur.



Mutrah Hisarı, hem keyifli bir yürüyüş hem de Orta Doğu lezzetlerinden tatmak için ideal destinasyonlardan biridir. İçerisinde sanat merkezinden bahçelere kadar birçok konsepti barındıran Kraliyet Opera Sarayı, bembeyaz görüntüsü ile ilgi çeker. Mutrah'ın kapalıçarşısı olan Mutrah Souq'da rengarenk tezgahlar ziyaretçilerine göz kırpar. Eski Şehir bölümünde yer alan 200 yıllık Al Alam Kraliyet Sarayı, Qurum Kumsalı ve Maskat Müzesi de ziyaret edilecek yerler listesinde bulunur.

3. Farklı Kültürlerin Beşiği: Manama

Bahreyn'in başkenti olan Manama, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Yerleşik yabancı sayısının oldukça fazla olduğu şehir, 155 binden daha fazla nüfusu ile birçok kültüre ev sahipliği yapar. Günümüzde ülkenin ekonomi merkezi haline gelen şehir, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile dikkat çeker. Oldukça geniş caddeleri ve lüks binaları ile etkileyici bir atmosfere sahip Manama, yıl boyunca birçok ziyaretçiyi misafir eder.

Manama'da görülecek yerlerin başında Al-Fateh Camisi gelir. Al-Fateh Camisi, dünyanın en büyük ve ihtişamlı camileri arasında yer alır ve camide 7 binden fazla kişi aynı anda namaz kılabilir. Cami, 2006 yılından beri Bahreyn Ulusal Müzesi'ne de ev sahipliği yapar. Bölgenin antik arkeolojik kalıntılarının sergilendiği Bahreyn Ulusal Müzesi, tarih meraklılarının ilgisini çeker. Manama'nın en meşhur plajı olan Coral Beach Club ise şehrin sıcak havasında serinlemek isteyenlere hitap eder.