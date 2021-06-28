Giren beş dakika bile duramıyor… ‘Çok kıymetli bir yer’

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi.

Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput’a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.

150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliniyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

Dışarısının 30 derecelerin üzerinde olduğunu belirten Kürşat Okyay, “Mağaranın girişi 5 derecelere kadar düşüyor. Aşağı inince derece çok fazla düşüyor. En fazla 10 metre aşağı indik. Aşağısı eksi 30 dereceydi. Şu an vücudumuz dondu. Zaten aşağı inince görülüyor. Duvarlar tamamen buz tutmuş. Eski zamanlarda yazın peynirlerini, çökeleklerini bozulmaması için buralarda bekletirlermiş. Çünkü çok kıymetli bir yer” dedi.

Dışarısının 40 derece olduğunu aktaran Açelya Okyay “Elazığ çok sıcak bir yer. Aşağıda gerçekten dondum. Böyle bir soğukluk yok. Çok üşüdük. Duvarlar buz tutmuştu. Çok soğuk olduğu için fazla inemedik. Bence yapılırsa turizme gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Elazığ için tarihi bir yer olduğunu dile getiren vatandaşlardan Mehmet Tatu ise “Bu sıcaklarda harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yukarısı şu an 40 derece ama aşasıyla çok fark var. Nereden baksan 60 derece oynuyor. Harika bir yer” ifadelerini kullandı. (İHA)