Giresun gezilecek yerler listenize mutlaka eklemeniz gereken 5 yer!

Türkiye’de kurtuluşu olmayan tek il, yani hiç bir zaman işgal altına alınmamış Giresun, fındığın en kalitelisinin yetiştiği Giresun, merkez ilçe dâhil 16 ilçesi, 17 beldesi, 536 köyü olan bu güzel ilimizin doğal güzellikleri ve tarihi bakımdan gezilmeye, görülmeye değer yerlerini gelin birlikte öğrenelim. İşte Giresun seyahatinde görülmeden dönülmemesi gereken 5 yer...

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Miletliler tarafından M.Ö. VIII. yüzyılda bir koloni kent olarak kurulan, adını kirazın ana yurdu olduğu ve bu nedenle de o zamanlar kiraz anlamına gelen Kerasus veya Keresea kelimelerinden alan, fındığın başkenti, turizme elverişli yaylalarıyla Giresun. İşte konumu, kültürel değerleri ile her mevsim gezilip görülmeye değer eşsiz güzelliklere sahip Giresun’un tarihi ve turistik yerlerine 5 önemli örnek…



GİRESUN TATİLİNDE GEZİLMESİ GEREKEN 5 ADRES

1. GİRESUN ADASI

Giresun Adası, Karadeniz'de bulunan iki adadan biridir. Adada Akdeniz defnesi ve Yalancı Akasya olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü bulunur. Sonradan 10 adet ağaç türü daha ilave edilmiştir. Karabatak ve martıların doğal olarak ürediği ada aynı zamanda göçmen kuşların uğrak ve dinlenme yeridir. Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amozanların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok sur kalıntıları, kuleler, manastır (iç kale), tarihi pişmiş toprak fıçılar ve bazı yapı temelleri bulunuyor. İkinci derece sit alanıdır. Yaz mevsiminde ada günübirlik ziyaret edilerek piknik yapılmaktadır.

2. KÜMBET YAYLASI

Giresun'un 52 kilometre güneyinde Dereli ilçe sınırlarındaki Kümbet Yaylası, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, 1640 metre rakımlı en meşhur ve turistik yaylalarındandır. Aymaç tepesi, Melikli obası, Yavuzkemal gibi çok sayıda yayladan oluşan Kümbet yaylaları kamp ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

3. GİRESUN KALESİ

Oldukça zengin bir tarihi kültüre sahip olan Kale şehrin merkezine kurulmuştur. I. Pharnakes (M.Ö. 2. yüzyıl) tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Güneybatıdan başlayarak ve kenti çevreleyerek kuzeydoğuya uzanan kale duvarlarının bir bölümü yıkılmıştır. İç kalede bir saray kalıntısı bulunmaktadır. Kale surları, Roma döneminde onarım görmüştür. Kalede Milli Mücadele Kahramanı Topal Osman Ağa'nın anıt mezarı, mağaralar, kaba taşlarla örülmüş surlar ve taş kabartmalar görülebilecek önemli noktalardır.

4.SİS DAĞI

Giresun İli Görele ilçesinin sahile 40 kilometre mesafedeki en büyük dağı olan Aladağ’ın en yüksek tepesi Alimeydan (Sis) Dağı 2182 metre yüksekliktedir. Trabzon ve Giresun sınır bölgesinde yer alan bu yörede temmuz başına kadar karlar erimez. Bu gruba dahil Sis Pazarı Yaylası, Erikbeli Mevkii’nin 25 kilometre kadar kuzeybatısında yer alır. Sis Dağı ‘C Statüsünde Milli Park’ olarak korunmaya alınmıştır.

5. GİRESUN MÜZESİ(GOGORA KİLİSESİ)

Giresun il merkezinde bulunan ve bulunduğu mahalleden adını alan (Zeytinlik Mahallesi) tarihi Gogora Kilisesi, günümüzde Giresun Müzesi olarak kullanılmaktadır. 18. yüzyıldan kalma bir yapıdır. Ortodoks kilisesi olarak yapılmış olan bina, 1923 yılına kadar kilise olarak kullanılmıştır. 1923-1948 yılları arasında boş kalmış, 1948-1967 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış, 1967-1982 yılları arasında da tekrar boş bırakılmıştır. 1982 yılında restore edilen bina 1988 yılında müze olarak açılmıştır. Müze içerisinde Eski Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait antik eserler, taş kabartmalar, eski tarihlerde kullanılan silah, giysi ve para örnekleri sergilenmektedir.