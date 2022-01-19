Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Kar yağışı ile beyaza bürünen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

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Erzincan’da Girlevik Şelalesi’nde bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Kazım Yaman, “Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkese bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim” dedi.

Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020’de ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edilmişti.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. (İHA)



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