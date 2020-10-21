Girlevik Şelelasi’ne koruma kararı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, 'nitelikli doğal koruma alanı' oldu.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Girlevik Şelalesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil edildi.

Şelalenin ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ve ‘sürdürülebilir koruma-kontrollü kullanım alanı’ olarak tesciline ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayımlandı. (İHA)