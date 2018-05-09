Gizli cennet Yerköprü Şelalesi turizme açılıyor

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Hadım ilçesinden geçerek Akdeniz’e dökülen Göksü Nehri yatağındaki Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Şelale, Karasu Çayı’nın, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun erimesi sonucu oluşan doğal bir köprüden, Göksü Nehri’ne döküldüğü bölgede bulunuyor.

Karasu Çayı’nın suyu yıl boyunca aynı kaldığı için, köprü üzerindeki bitki örtüsüne hiçbir zarar gelmiyor.

Yerköprü Şelalesi’nde kayalıklarda gezinti sırasında düşme nedeniyle ölümler de yaşanıyor. Bu nedenle de Konya Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin uğrak yeri olan bu eşsiz güzelliğin hem turizme kazandırılması, hem de tehlikeli alanlarda önlem alınması için şelale çevresinde düzenleme çalışmasını sürdürüyor.